Sonys Disc-Aus bringt Collector’s Editions in eine absurde Lage

Sonys geplantes Ende der Disc-Produktion ab Januar 2028 trifft ausgerechnet die lukrativste Zielgruppe der gesamten Branche.

Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden nennt in einem aktuellen Interview den Schritt weg vom physischen Datenträger zwar schlicht depressiv, sieht darin aber eine lösbare Aufgabe. Das Problem ist hausgemacht. Sony kontrolliert den proprietären Herstellungsprozess aller PlayStation-Discs im Alleingang.

Ohne eine offizielle Lizenzierung darf kein externer Hersteller einspringen. Wer in Zukunft ein Steelbook im Regal stehen haben will, bekommt nach aktuellem Stand ein leeres Blech mit einer Pappkarte samt Download-Code.

Das lukrative Premium-Segment

Collector’s Editions mit Figuren, Artbooks und aufwendigen Boxen lassen sich nicht in eine Cloud hochladen. Das ist keine reine Romantik, sondern eine eiskalte Rechnung. Sondereditionen für 120 Dollar verkaufen sich bei bestimmten Titeln besser als die reguläre Standard-Version für 70 Dollar. Die kaufkräftigsten Fans greifen gezielt zu den teuersten Paketen. Ausgerechnet diesen treuen Kunden streicht Sony das physische Kernelement. Ein digitaler Code entwertet jede Sammlerbox.

Sony will Kosten in der Logistik sparen und Spieler komplett auf den eigenen Store lenken. Damit sägt der Konzern an einem Profitcenter, das im physischen Handel verlässlich hohe Margen einspielt. Wer Hunderte Euro für eine Box ausgibt, will das Spiel besitzen und nicht nur eine Lizenz auf Zeit mieten.

Spezialisten stehen bereit

Anbieter wie iam8bit wollen genau diese Lücke füllen. Die Spezialisten für physische Sonderauflagen betonen offen, dass sie die Fertigung für PlayStation-Spiele sofort übernehmen würden. Der Ball liegt im Feld von Sony. Microsoft zeigt bereits, wie das funktioniert, und überlässt die Produktion von Xbox-Discs in Teilen zertifizierten Drittherstellern.

Sony könnte die Massenfertigung für den normalen Handel einstellen und die Fertigung für limitierte Auflagen über eine Lizenz auslagern. Das spart eigene Fabrikkosten und bedient die Sammler. Baut Sony diese Hürde nicht ab, stirbt auch die klassische Collector’s Edition auf der PlayStation endgültig aus.

Wer 120 Dollar für eine Sammlerbox hinlegt und dann nur einen Plastikaufsteller mit Download-Code bekommt, wird sich das beim nächsten Release dreimal überlegen. Ein Auslagern der Disc-Lizenz an Anbieter wie iam8bit ist die einzig sinnvolle Rettung für Sonys eigene Premium-Sparte.

Würdet ihr eine 120-Dollar-Collector’s-Edition trotzdem kaufen, wenn in der Box statt einer Disc nur noch ein digitaler Download-Code liegt?