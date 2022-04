Sonys geplante Übernahme größer als Kojima Productions, sagen Insider

Wer alles als Übernahmeziel in Frage kommt, das weiß aber immer noch keiner so recht, da hier seitens Sony eine strikte Verschwiegenheitsverpflichtung besteht, die ernsthafte Konseqenzen nach sich ziehen soll, sofern sich beteiligte Personen darüber hinweg setzen.

An diesem Punkt äußert sich der Insider Jeff Grubb dazu, der zum einen darauf verweist , dass es definitiv nicht Kojima Productions ist. Gemessen an deren Veröffentlichungen, gilt Kojima Productions als eher kleines Übernahmeziel, während Sony wohl nach etwas deutlich größerem strebt, insbesondere wohl auch, um mit Microsoft mithalten zu können.

