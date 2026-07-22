Sonys Marvel-Falle: Wie die PS5 ihre Seele an Disney verkauft

Der jüngste Marketing-Trailer zur PS5 offenbart eine besorgniserregende Schieflage im Line-up von Sony. Anstatt eigener Marken regiert 2026 das teuer eingekaufte Comic-Lizenzgeschäft.

Der neue Werbefilm für die PS5 ist ein Armutszeugnis in Dauerschleife, wenn man nicht exakt dieser Zielgruppe entspricht. Wo früher mutiges Hardware-Marketing für ein breites Gaming-Portfolio stand, flimmert heute eine austauschbare Parade aus Superhelden-Lizenzen über den Bildschirm.

Sony feiert diesen Zusammenschnitt als Demonstration der Stärke. In Wahrheit dokumentiert das Video lediglich den schleichenden Verlust der eigenen Identität. Die Zukunft der Marke PlayStation existiert ohnehin nur noch auf dem Papier.

Wir wissen, dass Naughty Dog an „Intergalactic“ schraubt und Santa Monica das Spin-off „God of War Laufey“ zwischenschiebt – alles darüber hinaus bleibt nebulös, halbgar angekündigt und ohne jede Garantie, dass es nicht beim nächsten Sparstrumpf-Update wieder eingestampft wird. „Fairgames“ zähle ich übrigens da schon mit dazu.

Lizenz-Massenware verdrängt das Marken-Erbe

Wer Spiele wie „Marvel’s Wolverine“, „Marvel Tōkon: Fighting Souls“ oder „Marvel Rivals“ nebeneinanderstellt, sieht kein vielseitiges Portfolio. Man sieht die unknackbare Schablone der Risikominimierung. Das Management in Tokio verwechselt kurzfristige Reichweite mit nachhaltiger Markenbindung. Für die Rechte fließen saftige Abgaben an Disney, während die eigenen Stärkungsfeiler im Konzerngewölbe verstauben.

Die Forderungen der Spieler der letzten Jahre zeigen ein vollkommen anderes Bedürfnis der Zielgruppe. Die Forderungen nach einer Rückkehr klassischer Eigenmarken wie Uncharted, Resistance, Killzone, Jak & Daxter, Sly Cooper oder MotorStorm werden lauter.

Sony ignoriert diese Signale konsequent. An die Stelle mutiger Neuentwicklungen tritt die inhaltliche Verteilung eingekaufter Lizenzen. Das ist keine zukunftssichernde Produktpflege. Das ist reine Gewinnmaximierung mit Ablaufdatum.

Die Ausnahme untermauert das eigentliche Problem

Das von Housemarque entwickelte Sci-Fi-Projekt „SAROS“ bleibt in diesem Jahr die seltene Ausnahme in diesem homogenen Einheitsbrei. Die finnischen Entwickler bewiesen mit ihrem düsteren Projekt, wie kompromissloses Spieldesign ohne fremde Marvel-Hülle funktioniert. Doch die schlichte Existenz dieses Titels untermauert nur das grundlegende Problem. „SAROS“ steht isoliert auf weiter Flur.

Wo früher eine unberechenbare Palette aus Risikofreude und Experimentiergeist die Hardware verkaufte – man denke an Gravity Rush, The Last Guardian, Bloodborne oder Puppeteer –, herrscht heute das Ziel der garantierten Zielgruppe. Ein verhängnisvoller Trugschluss. Wer mit Comic-Adaptionen nichts anfangen kann, bekommt für das laufende Jahr schlicht kein Kaufargument geliefert.

Der Trugschluss der Multiformat-Lücke

Dass Dritte die Lücken im Kalender mit Multiformat-Titeln füllen, ist in diesem Szenario kein Gegenargument, sondern das Eingeständnis der eigenen Niederlage. Wenn die Außenwirkung eines millionenschweren PS5-Trailers primär auf Spielen fußt, die im Grunde auf der gleichen Lizenz basieren, entwertet Sony die eigene Plattform.

Niemand investiert in ein geschlossenes Ökosystem, um austauschbare Standardkost zu konsumieren. Der einzige Grund für den Kauf dieser Hardware waren seit der Ur-PlayStation die exklusiven Leuchttürme der First-Party-Studios. Wenn das Management in Tokio glaubt, die Strahlkraft der eigenen Marke an Dritte und fremde Comic-Lizenzen auslagern zu können, degradiert sie die PS5 zur austauschbaren, überteuerten Abspielstation.

Das Ausleihen fremder Welten als strategische Sackgasse

Sony tauscht langfristige Autonomie gegen kurzfristige Rendite. Eigene Marken verlangen Geduld, Entwicklungszeit und das Risiko des Scheiterns. Fremde Lizenzen bringen garantierte Käuferströme, rauben dem Konzern aber das Fundament, sobald Verträge auslaufen oder Gebühren steigen.

PlayStation verliert Schritt für Schritt das, was sie über Generationen auszeichnete. Eigene Marken gehören dem Konzern für immer. Lizenzen sind nur gemietet.

Wer 2026 keine Comics liest, bleibt auf der Strecke.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.