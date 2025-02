Sonys PlayStation Plus-Rabattpolitik: Ein Hoch auf die treuen Kunden, die es nicht gibt!

Es gibt viele Arten von Unfairness im Leben: der Verlust eines Lieblingsspiels in einem Sale, das ständige Verlieren bei einem Online-Multiplayer – und natürlich Sonys gütige Rabattpolitik bei PlayStation Plus. Wenn du denkst, du bekommst ein nettes Angebot für eine Mitgliedschaftsverlängerung, während du treu als PlayStation Plus-Abonnent zahlst, dann hast du leider die Rechnung ohne Sony gemacht. Denn hier zählt nur eines: Neue Kunden, und die dürfen sich freuen. Die treuen Kunden? Die kriegen nichts – außer einer ordentlichen Portion Frustration.

Es könnte eigentlich fair zugehen

Es begann alles ganz harmlos: Sony führt überraschend einen saftigen Rabatt im Rahmen einer Promotion ein. Premium-Stufe für unter 100 Euro. Wenn das mal nicht entgegenkommend ist. Aber halt! Dieser Rabatt ist nicht für alle da. Denn diejenigen, deren PS Plus-Abo gerade nicht abgelaufen ist – oder die in den Genuss einer großzügigen PSN-Verlängerung aufgrund eines Ausfalls gekommen sind – können sich diesen Rabatt an den Hut stecken. Tja, herzlich willkommen in der Welt von Sonys „Loyalität ist nicht das, was wir suchen“-Politik.

„Oh, du bist schon Abonnent? Pech gehabt, der Rabatt geht nur an Neulinge oder Menschen, die ihre Mitgliedschaft gerade aufgegeben haben“, sagt Sony praktisch. Und was passiert dann? Natürlich: Jeder schlaue Nutzer kündigt seine Mitgliedschaft, wartet den Rabatt ab und verlängert dann, wenn die Preise niedrig sind. Damit kommen wir direkt zu der Frage, die wirklich niemand verstehen kann: Wo liegt der Vorteil für Sony, außer dass es ein Spiel mit den loyalen Kunden ist?

PlayStation Plus Rabatt nur für jene, die sich bislang weigwerten, zuzugreifen

Euer Geld hat Sony schließlich schon

Klar, Unternehmen müssen neue Kunden gewinnen – das ist das Geschäftsmodell. Aber in diesem Fall fühlt es sich fast an wie ein Spott auf die langjährigen Abonnenten. Vielleicht sind wir ja altmodisch, aber es wäre doch tatsächlich nett, wenn Sony auch mal die treuen Kunden belohnen würde. Stattdessen sagt uns Sony: „Wenn du uns deine Kohle schon immer gegeben hast, bist du wohl ohnehin in der Tasche – wer braucht da noch Rabatte?“

Und wir sind nicht alleine in unserer Enttäuschung. Auf Reddit und in anderen Foren klagen Spieler mal wieder, dass sie sich benachteiligt fühlen. „Warum kriegen nur die Neuen den Rabatt? Ich bleibe doch auch immer am Ball“, schrieb ein Nutzer. Es ist ein bisschen wie ein Club, bei dem du schon die Eintrittskarte gekauft hast, aber dann erfährst, dass es für alle neuen Mitglieder den freien Eintritt gibt – während du weiterhin brav den vollen Preis zahlst.

Die übliche Praxis als Argument?

Natürlich gibt es auch die Sony-Verteidiger. „Ist doch ganz normal, Werbeaktionen für neue Kunden anzubieten. Andere Dienste machen das auch“, heißt es dann. Richtig, andere Dienste tun das – aber was wäre daran falsch, wenn Sony einfach mal die treuen Kunden ein bisschen mehr wertschätzen würde? Es könnte ja so einfach sein, für Verlängerungen eigene, ansprechende Angebote zu schaffen, ohne gleich das gesamte Marktsegment der Stammkunden einfach zu ignorieren.

Wir denken, Sony könnte sich ein Beispiel an anderen Unternehmen nehmen, die sowohl neue als auch alte Kunden bedienen. Aber hey, was wissen wir schon? Die treuen Abonnenten sind wohl einfach nicht mehr cool genug für Rabatte. Und so bleibt uns nur, auf das nächste Sonderangebot zu hoffen – diesmal vielleicht nach dem nächsten PSN-Ausfall?

Wie seht ihr das? Benachteiligt Sony jene Kunden, die ohnehin treu sind?