Sonys PSSR versagt auch bei Avatar: Frontiers of Pandora

Das Update für Avatar: Frontiers of Pandora wurde erst vor wenigen Stunden veröffentlicht , doch die Reaktionen in Gaming-Foren wie ResetEra sind eindeutig: Die PSSR-Implementierung sorgt für massives Flimmern, insbesondere bei Objekten mit feinen Details wie Bäumen, Sträuchern oder Laub. Viele Spieler berichten, dass die Bildqualität im Vergleich zur Standard-PS5-Version merklich abgenommen hat.

What do you think?