Sonys Realverfilmung von „The Legend of Zelda“ startet erst 2027

Es ist etwas seltsam, sich eine Zusammenarbeit zwischen Sony und Nintendo vorzustellen, da die beiden Unternehmen seit dem berüchtigten Dolchstich des Super-Mario-Herstellers gegen den Elektronikriesen weitgehend zerstritten sind.

Trotzdem werden die beiden Unternehmen ihre Kräfte für eine Realverfilmung von „The Legend of Zelda“ bündeln, die am 26. März 2027 erscheinen soll. Diese unerwartete Allianz dürfte sowohl Fans als auch Brancheninsider in Staunen versetzen. Nintendo bestätigte die Nachricht vor wenigen Augenblicken über seine proprietäre Nintendo Today-App und gibt damit möglicherweise einen kurzen Einblick in die zukünftige Kommunikation.

Sony und Nintendo ziehen an einem Strang

Der Film wird von Sony Pictures Entertainment produziert, mit Branchenikone Shigeru Miyamoto und Hollywood-Veteran Avi Arad als Produzenten. Die Regie übernimmt Wes Ball, der bereits mit Filmen wie der „Maze Runner“-Trilogie Erfahrung mit epischen Abenteuerwelten sammeln konnte. Er hat bereits erklärt, dass er dem Franchise mit diesem Film eine solide Grundlage geben möchte.

Zelda Movie Kinostart

Die große Herausforderung der Zelda-Verfilmung

Interessant ist, dass Nintendo scheinbar sehr bedacht an das Projekt herangeht, nachdem der „Super Mario Bros. Film“ weltweit für volle Kassen gesorgt hat. Ob sich dieser Erfolg auf eine Realverfilmung von „The Legend of Zelda“ übertragen lässt, bleibt fraglich. Immerhin lebt die Welt von Hyrule von ihrer magischen, fast märchenhaften Atmosphäre, die in einem Live-Action-Format nicht so leicht einzufangen sein dürfte.

Besonders spannend dürfte auch die Besetzung sein. Wer wird in die ikonischen Rollen von Link, Zelda und Ganon schlüpfen? Und noch viel wichtiger: Wird Link in diesem Film sprechen? Oder bleibt er der wortkarge Held, den Fans seit Jahrzehnten lieben?

Ehrlich gesagt sind wir uns nicht sicher, ob eine Realverfilmung von „The Legend of Zelda“ das gleiche Potenzial hat wie der kürzlich erschienene animierte Super Mario-Film. Nintendo scheint die Sache aber ernst zu nehmen, also gibt es wohl Grund zum Optimismus. Es bleibt abzuwarten, ob die Fans mit dieser Umsetzung genauso zufrieden sein werden wie mit den pixeligen Abenteuern ihres Helden in grüner Tunika.