Sonys teuerster Fehlgriff: Bungie-Investition verliert weiter an Wert

Sony wollte mit Bungie ein Zugpferd für Live-Service-Spiele schaffen. Drei Jahre und 3,6 Milliarden Dollar später ist davon wenig übrig. Destiny 2, einst eines der konstantesten Multiplayer-Erlebnisse, steckt im freien Fall. Laut Steam Charts sank die durchschnittliche Spielerzahl im September 2025 auf 18.439, der niedrigste Wert seit dem Steam-Start 2019.

Nach dem Ende der „Light and Darkness“-Saga sollte die Erweiterung Edge of Fate den Neustart markieren. Tatsächlich markiert sie eher den Tiefpunkt. Der Day-One-Peak lag bei nur 98.000 Spielern, ein Rückgang von rund 70 % gegenüber dem Vorgänger The Final Shape. Die Steam-Bewertungen sprechen eine deutliche Sprache: „Overwhelmingly Negative“.

Die Community hat das Vertrauen verloren

Bungie versuchte, mit neuen Systemen wie The Portal frischen Wind zu bringen, stattdessen verwirrte man alte Fans und überforderte neue. Auf Reddit und X kursieren Aussagen wie „Ich vertraue Bungie nicht mehr.“, die The Game Post gesammelt hat. Selbst bekannte Streamer und Creator haben sich verabschiedet.

Dass sich diese Stimmung in Zahlen übersetzt, überrascht niemanden. Während 2019 über 160.000 Spieler monatlich aktiv waren, kratzt Destiny 2 heute an der 8.000-Marke während schwacher Tageszeiten. Ein dramatischer Absturz für ein Spiel, das einst Sonys Live-Service-Vorzeigemodell sein sollte.

Für Sony wird Bungie zur Belastung

Sony übernahm Bungie 2022 mit großen Versprechen: Unabhängigkeit, Know-how-Transfer, Multiplayer-Erfolg. Geblieben sind Entlassungswellen, Vertrauenskrisen und eine Community am Limit. Das Live-Service-Portfolio, das Bungie eigentlich leiten sollte, steckt fest, und Marathon, das nächste große Projekt, muss sich ebenfalls erst noch beweisen.

Inzwischen soll selbst in Sonys Reihen diskutiert werden, ob Bungie noch der richtige Partner ist. Die Investition wirkt heute wie ein teurer Irrtum aus einer Zeit, in der „Games as a Service“ als Heilsbringer galt. Immerhin hat Sony nun selbst die Führung des Studios übernommen, in der Hoffnung, das Ruder noch einmal herumzureißen.

Letzte Chance im Dezember

Im Dezember will Bungie mit der Renegades-Erweiterung, die auf ein Star Wars-Thema setzt, das Ruder herumreißen. Doch Vertrauen lässt sich nicht durch ein neues Setting reparieren. Ohne eine klare Vision und eine offene Kommunikation mit der Community wird Destiny 2 weiter an Bedeutung verlieren, und Sony bleibt auf einem teuren Experiment sitzen.

Bungie steht sinnbildlich für Sonys Fehlplanung im Live-Service-Bereich. Der Name zieht noch, das Vertrauen nicht mehr. Wenn die Spieler gehen, hilft auch kein Milliardenvertrag, aber mit Milliardenabschreibungen kennt Sony sich ja schon aus.