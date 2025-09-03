Sophie Turner wird Lara Croft – Amazon bringt Tomb Raider endlich in Produktion

Es hat einige Jahre gedauert, und wurde zwischenzeitlich für tot erklärt, aber nun steht fest: Amazons Live-Action-Serie zu Tomb Raider geht im Januar 2026 in Produktion. Die Hauptrolle übernimmt Sophie Turner, bekannt als Sansa Stark aus Game of Thrones. Damit reiht sie sich in eine Reihe prominenter Vorgängerinnen ein – Angelina Jolie und Alicia Vikander haben die Videospiel-Archäologin bereits auf der großen Leinwand verkörpert.

Die Serie entsteht unter der Federführung von Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), die als Creatorin, Autorin und Produzentin fungiert. Neu im Boot ist Chad Hodge (Wayward Pines), der als Co-Showrunner neben Waller-Bridge auftritt. Regie führt Jonathan Van Tulleken, zuletzt durch die FX-Serie Shōgun im Gespräch.

Von Verzögerungen und frischem Schwung

Dass Amazon die Serie tatsächlich umsetzt, war nicht immer sicher. Zwischen Gerüchten über kreative Differenzen und mehreren gescheiterten Writers Rooms schien das Projekt lange auf der Kippe zu stehen. Turners Terminkalender drohte zusätzlich, den Drehstart nach hinten zu verschieben. Mit Hodges Einstieg und einem festen Produktionsdatum am 19. Januar 2026 wirkt das Vorhaben nun stabiler als je zuvor.

Für Amazon ist Tomb Raider nicht nur eine weitere Videospieladaption. Es geht um eine Marke, die seit den 90ern weltweit bekannt ist und in verschiedenen Medien präsent bleibt. Dass Prime Video den Startschuss gerade jetzt gibt, dürfte kein Zufall sein: Videospieladaptionen boomen, zuletzt etwa mit The Last of Us bei HBO oder Fallout – ebenfalls bei Amazon.

Sophie Turner set to star as Lara Croft in upcoming Tomb Raider series from Amazon MGM Studios.



Phoebe Waller-Bridge serves as creator, writer, executive producer and co-showrunner.



Jonathan Van Tulleken set as director and executive producer and Chad Hodge joins as… pic.twitter.com/m7aaaZH9Sk — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) September 3, 2025

Was bedeutet das für Fans?

Mit Turner in der Hauptrolle setzt Amazon auf ein bekanntes Gesicht, das sowohl Blockbuster-Erfahrung als auch Serienstärke mitbringt. Ihr Statement klingt nach vollem Einsatz: Sie wolle „alles geben“, um Lara Croft eine neue Facette zu verleihen. Gleichzeitig verspricht Waller-Bridge, die Serie mit Humor und Mut anzulegen – ein Satz, den man vermutlich in jedem Pressetext finden könnte.

Spannender wird die Frage sein, wie nah sich die Produktion an den Spielen orientiert. Die jüngeren Titel haben Lara Croft als verletzliche, aber entschlossene Abenteurerin inszeniert, deutlich entfernt von der überzeichneten Action-Heldin der frühen 2000er. Sollte Amazon diesen Ton treffen, könnte die Serie nicht nur nostalgische Fans, sondern auch ein neues Publikum abholen.

Die Dreharbeiten starten Anfang 2026. Wann die Serie bei Amazon Prime Video zu sehen sein wird, ist noch offen – realistisch ist frühestens Ende 2026. Bis dahin bleibt abzuwarten, ob Tomb Raider in die Reihe der gelungenen Videospieladaptionen einzieht oder ein weiteres Beispiel für ambitionierte, aber letztlich enttäuschende Umsetzungen wird.