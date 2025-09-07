Soul Calibur 7: Insider-Gerücht um Nintendo Direct entfacht Diskussionen

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche: Für die nächste Nintendo Direct werden angeblich gleich mehrere Spiele mit einer „7“ im Titel erwartet. Ein Insider mit solider Trefferquote hat diese Zahl bewusst in den Raum gestellt, und damit die üblichen Spekulationen entfacht. Sofort fielen Namen wie Final Fantasy 7 Remake oder Dragon Quest 7. Doch dann kam der Nachsatz: Bisher habe niemand den entscheidenden Treffer gelandet.

Das Rätsel um das Wort „Soul“

Besonders stutzig macht ein Hinweis des Leakers: Er sprach davon, dass „keine Seele“ den Titel erraten habe. Das genügte, um Fans auf ein Franchise zu lenken, das seit Jahren stillliegt: Soul Calibur. Der letzte Teil erschien 2018, seither warten Prügelspiel-Fans auf eine Fortsetzung. Ein Soul Calibur 7 auf Switch würde also perfekt in das Rätselraten passen.

Ganz aus der Luft gegriffen ist die Theorie nicht. Soul Calibur 2 war einst eines der Aushängeschilder auf dem GameCube, inklusive des ikonischen Gastauftritts von Link. Als Nintendo im Frühjahr ankündigte, GameCube-Spiele künftig via Switch Online anzubieten, war ausgerechnet Soul Calibur 2 eines der ersten bestätigten Spiele. Für viele ist das kein Zufall, sondern ein mögliches Signal.

Realistische Erwartungen statt Wunschdenken

So spannend die Hinweise klingen: Offiziell bestätigt ist nichts. Weder Nintendo noch Bandai Namco haben ein neues Soul Calibur angekündigt. Es kann also genauso gut sein, dass sich die „7“-Anspielung auf ganz andere Titel bezieht. Trotzdem sind die Indizien dicht genug, um ein Soul Calibur 7 auf die Liste der wahrscheinlichsten Optionen zu setzen.

Wenn Nintendo wirklich ein neues Soul Calibur auspackt, wäre das mehr als nur ein Nostalgie-Move, es würde eine der bekanntesten Prügelreihen wieder ins Rampenlicht rücken. Und die Fans wissen längst, was sie wollen: ein starkes Kampfspiel, das alte Traditionen aufgreift und neue Impulse setzt. Bis zur Bestätigung bleibt das Ganze aber ein Ratespiel.