Soul Covenant: Die PS VR2-Hoffnung hat einen Release-Termin

Es gibt ein wenig Hoffnung für PlayStation VR2, das im April das Tactical-RPG „Soul Covenant“ bekommt. Dessen Release wurde heute bestätigt.

In „Soul Covenant“ erwartet die Spieler eine zutiefst emotionale Erzählung, die vor dem Hintergrund eines verwüsteten Tokio spielt. Die Stadt ist die letzte Bastion der Menschheit gegen den unerbittlichen Ansturm einer KI-geführten völkermörderischen Armee namens „Deus Ex Machina“. Im Rahmen des „Reincarnation Project“ verkörpern die Spieler Krieger, die mit Erinnerungen an vergangene Helden erfüllt sind und sich auf einen intensiven Kampf um das Überleben der Menschheit und die Zukunft Tokios einlassen.

„Wir freuen uns, den offiziellen Veröffentlichungstermin für Soul Covenant bekannt zu geben und können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu sehen“, sagte Teruyuki Toriyama, Executive Producer von Soul Covenant bei Thirdverse. „Wir sind besonders stolz darauf, mit Mitgliedern des Soul Sacrifice-Teams zusammenzuarbeiten, um das erste authentische JRPG-Erlebnis in der VR-Landschaft zu entwickeln. Die komplexe Erzählung des Spiels, die dynamischen Kämpfe und die bahnbrechende Anwendung der VR-Technologie sind ein Beweis für die enorme Anstrengung und Leidenschaft, die unser unglaublich talentiertes Team in dieses Projekt gesteckt hat.“

Neben der emotionalen Erzählung stehen hier außerdem intensive Hack-and-Slash-Battles an, wo Spieler gegen fortgeschrittene KI-Feinde in adrenalingeladenen Battles antreten, um die eigenen Fähigkeiten und Reflexe bis an ihre Grenzen zu testen. Dazu gehören auch Mechanismen von Tod und Wiedergeburt als integrale Gameplay-Elemente, die die Intensität seiner Reise steigern und das Schicksal Tokios prägen.

Zusätzlich zum Story-Erlebnis bietet „Soul Covenant“ einen Multiplayer, wo sich Spieler mit Freunden verbünden und gemeinsame Strategien entwickeln, um die bevorstehenden Herausforderungen zu meistern.

„Soul Covenant“ erscheint am 18. April für PlayStation VR2, Meta Quest 3, Meta Quest 2 und PCVR.