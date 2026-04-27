„Soul-crushing“: The Last of Us Online war laut Devs der „beste Multiplayer aller Zeiten“

Die neuesten Enthüllungen von Ex-Director Vinit Agarwal ziehen uns endgültig den Boden unter den Füßen weg. „The Last of Us Online“ war nicht nur fast fertig, sondern intern offenbar eine absolute Gameplay-Offenbarung. Ehemalige Naughty-Dog-Entwickler bezeichnen das Projekt bis heute als den besten Multiplayer, den sie je gespielt haben.

Vinit Agarwal, der das Projekt sieben Jahre lang leitete, bricht nach seinem Abschied von Naughty Dog das Schweigen. In einem aktuellen Social-Media-Post gibt er Einblicke, die wehtun. Er erhält laut eigener Aussage noch heute Nachrichten von Ex-Kollegen, die dem Spiel hinterhertrauern. Die zentrale Botschaft war, dass das Team hier nicht auf einem Sorgenkind, sondern auf einem potenziellen Genre-König saß.

Warum das Urteil der Devs so schwer wiegt

Wenn Entwickler eines Studios wie Naughty Dog – die Perfektion gewohnt sind – ein Projekt intern als den „besten Multiplayer aller Zeiten“ krönen, steckt mehr dahinter als nur Nostalgie. Agarwal betont, dass das Spiel zu 80 % fertiggestellt war. Es war kein vages Konzept mehr, sondern ein spielbares Produkt, das kurz vor der Ziellinie stand.

Spielgefühl: Es sollte das mechanische Grundgerüst von Part II (Stealth, Wucht, Impact) in eine riesige Online-Welt übertragen.

Es sollte das mechanische Grundgerüst von Part II (Stealth, Wucht, Impact) in eine riesige Online-Welt übertragen. Emotionale Tiefe: Agarwal wollte persönliche Erfahrungen von Ohnmacht und Überleben einfließen lassen – ein krasser Kontrast zu gängigen „Power-Fantasy“-Shootern.

Agarwal wollte persönliche Erfahrungen von Ohnmacht und Überleben einfließen lassen – ein krasser Kontrast zu gängigen „Power-Fantasy“-Shootern. Interner Hype: Das Spiel war laut Agarwal „intern extrem erfolgreich“ und lieferte genau das, was Fans sich seit Jahren erhofften.

It’s wild how many of my ex-colleagues still message me today saying how amazing TLOU Online was going to be — still the best multiplayer game they’ve ever played. Never going to let what I work on not see the light of day again. Thank you all for your support and confidence! ❤️ — Vinit Agarwal (@vinixkun) April 25, 2026

Agarwal selbst erfuhr von der endgültigen Einstellung erst 24 Stunden vor der offiziellen Pressemitteilung. Er beschreibt diesen Moment als „soul-crushing“. Dass ein Projekt mit dieser internen Strahlkraft geopfert wurde, lag nicht an mangelnder Qualität, sondern an der strategischen Angst vor dem „Live-Service-Monster“. Sony und Naughty Dog befürchteten, dass der Support des Spiels alle Ressourcen fressen würde, die man für das nächste große Ding braucht.

Was wir stattdessen bekommen

Der „Schuldige“ von The Last of Us Online hat einen Namen – Intergalactic: The Heretic Prophet. Die Entscheidung war rein pragmatisch: Entweder wir unterstützen den laut Devs besten Multiplayer aller Zeiten über Jahre hinweg, oder wir entwickeln das neue Sci-Fi-Epos von Neil Druckmann. Naughty Dog entschied sich für die sichere Bank des Singleplayers.

Was bleibt, ist der Gipfel der Ironie. Während Sony mit Projekten wie „Concord“ baden ging, lag bei Naughty Dog offenbar die Goldmedaille bereits fast fertig in der Schublade. Dass die Entwickler selbst heute noch davon schwärmen, macht die Entscheidung für uns Spieler fast unerträglich. Wir haben hier nicht nur irgendein Spiel verloren, sondern vermutlich das Magnum Opus des modernen Multiplayer-Survival-Genres.

Die Bestätigung, dass das Spiel intern als „Best of All Time“ galt, rückt die gesamte Live-Service-Strategie von Sony in ein extrem schlechtes Licht. Es zeigt, dass Qualität in der heutigen AAA-Landschaft manchmal hinter der logistischen Machbarkeit zurückstehen muss. Der Schmerz der Community ist nach diesen Aussagen absolut gerechtfertigt.