Soulframe Preludes: Founders Showcase Trailer enthüllt neue Abenteuer auf Alca

Soulframe: Preludes startet mit Founders Showcase Trailer. Sichere dir Zugang, Wyld Pacts, Rüstungen & Waffen und erkunde die Wylds auf Alca.

Die ersten Sonnenstrahlen auf Alca fallen auf ein längst erwartetes Ereignis: Soulframe: Preludes öffnet seine Türen für Gründer. Mit dem offiziellen Founders Showcase Trailer lädt Entwickler Digital Extremes Spieler ein, die Wylds erstmals hautnah zu erleben.

Wer sich für ein Founders-Bundle entscheidet, erhält sofortigen Zugang zu Preludes, inklusive exklusiver Wyld Pacts, Rüstungen und Waffen, ein direkter Startvorteil auf der Reise durch die mystische Welt. Die Mischung aus Fey-Blut, Stahl und Erde verspricht eine tiefergehende Erfahrung, die Fans und Neueinsteiger gleichermaßen anspricht.

Für Spieler bedeutet dies eine frühe Gelegenheit, Alcas Geheimnisse zu erkunden, eigene Entscheidungen zu treffen und sich strategisch auszurüsten. Ob das Spiel langfristig an Tiefe gewinnt, wird die Community genau beobachten. Die Einladung steht, wer wagt den Schritt in die Wylds?

