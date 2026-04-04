Sound-Design als Horror-Anker: Cthulhu: The Cosmic Abyss setzt auf antike Kriegshörner

Nacon und Big Bad Wolf zeigen in einem neuen Behind-the-Scenes-Video, wie der Soundtrack von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ die Brücke zwischen futuristischem Verfall und kosmischem Horror schlägt. Komponist Nicolas Garcia und die renommierte Cellistin Tina Guo nutzen dafür eine ungewöhnliche Mischung aus orchestralen Klängen und dem markerschütternden Sound eines antiken Carnyx.

Der Soundtrack von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ verzichtet bewusst auf rein atmosphärisches Rauschen und setzt stattdessen auf markante, menschliche Themen, um den Horror der Spielwelt greifbar zu machen. Wie Komponist Nicolas Garcia im aktuellen Entwickler-Video erklärt, soll die Musik nicht nur im Hintergrund mitlaufen, sondern als roter Faden fungieren, der sich durch das gesamte Erlebnis zieht und die Dekadenz der Spielwelt akustisch untermalt.

Menschlichkeit vs. Kosmischer Wahnsinn

Ein zentraler Aspekt der Komposition ist das „Humanity-Theme“. Um die Zerbrechlichkeit der Menschheit in einer futuristischen, dem Untergang geweihten Welt darzustellen, rückte Garcia das Cello ins Zentrum. Die Entscheidung für die bekannte Cellistin Tina Guo und ihr E-Cello war dabei ein bewusster Bruch mit der „Reinheit“ klassischer Instrumente. Der verzerrte, elektrische Klang des Cellos spiegelt den Zustand der Spielwelt wider: Etwas eigentlich Schönes, das durch die Umgebung korrumpiert wurde.

Besonders spannend für Genre-Fans ist die akustische Repräsentation der Großen Alten. Anstatt auf Standard-Synthesizer zu setzen, griff Garcia auf den Carnyx zurück – ein antikes, keltisches Kriegshorn, das früher auf Schlachtfeldern zur Einschüchterung von Feinden genutzt wurde.

Der „Ruf“: Das Instrument fungiert als akustisches Signal für Cthulhu selbst.

Das Instrument fungiert als akustisches Signal für Cthulhu selbst. Wirkung: Der Sound ist organisch, rau und instinktiv beunruhigend.

Der Sound ist organisch, rau und instinktiv beunruhigend. Struktur: Das Motiv kehrt immer wieder unterschwellig zurück, bis es in Schlüsselmomenten „explodiert“.

Durch die Aufnahmen mit dem Budapest Scoring Orchestra gewinnt der Soundtrack eine Dynamik, die rein digitalen Produktionen oft fehlt. In einem Genre wie Lovecraft-Horror, das stark von der Immersion lebt, ist dieser organische Ansatz entscheidend. Wenn die Musik „atmet“ und sich physisch anfühlt, überträgt sich die Bedrohung direkter auf den Spieler. Das gezeigte Material deutet darauf hin, dass wir hier kein generisches Grusel-Gedudel erwarten, sondern eine akustische Identität, die den psychologischen Horror unterstützt.

Der Aufwand hinter dem Soundtrack von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ ist beeindruckend und zeigt, dass Big Bad Wolf den Lovecraft-Stoff ernst nimmt. Während viele Horror-Titel heute auf Jump-Scares und Sound-Walls setzen, scheint man hier den Weg des subtilen, psychologischen Unbehagens über Leitmotive zu gehen. Ob das Gameplay am 16. April mit dieser atmosphärischen Dichte mithalten kann, bleibt abzuwarten – akustisch spielt der Titel aber definitiv in der Oberklasse mit.