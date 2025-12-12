South of Midnight: Xbox öffnet die Türen – PS5-Release für 2026 bestätigt

Der nächste ehemals exklusive Xbox-Titel findet seinen Weg auf weitere Plattformen: South of Midnight erscheint im Frühjahr 2026 für PlayStation 5 und Switch 2. Eine Nachricht, die kaum überraschen dürfte, und trotzdem ein starkes Signal für die strategische Neuausrichtung von Xbox ist. Das atmosphärische Action-Adventure, das bereits seit April 2025 für Xbox Series und PC erhältlich ist, wird damit für ein deutlich größeres Publikum zugänglich.

Warum South of Midnight jetzt Multiplattform wird

Die schnelle Ausweitung auf andere Systeme wirkt wie eine Bestätigung des Trends, der sich seit Monaten abzeichnet. Xbox-Spiele erreichen immer früher die Konkurrenzkonsolen. Für Spieler ist das ein klarer Vorteil, denn Compulsion Games’ Mischung aus Southern Gothic, Coming-of-Age-Geschichte und Action-Adventure war schon zum ursprünglichen Launch kein Nischentitel, sondern ein Werk mit erkennbarem künstlerischen Anspruch.

Aus Publishing-Sicht ist der Schritt nachvollziehbar. South of Midnight lebt stark von Atmosphäre, Storytelling und Charakteren – Kategorien, die auf PS5 traditionell besonders gut performen. Gleichzeitig dürfte die Switch-2-Fassung – technisch angepasst – einer breiteren Zielgruppe Zugang zum Spiel geben, gerade in Regionen, in denen Nintendo-Hardware dominiert.

Was Spieler an South of Midnight erwartet

Compulsion Games erzählt die Geschichte der jungen Hazel, die nach einem zerstörerischen Hurrikan in eine surreale Version des amerikanischen Südens gezogen wird. Als frisch erwachte „Weaver“ nutzt sie magisches Faden-Arbeiten, um gebrochene Geister zu beruhigen, Kreaturen der Folklore zu entwirren und die Vergangenheit ihrer Familie aufzudecken. Das Kampfsystem stützt sich dabei weniger auf rohe Gewalt als auf kreative Fähigkeiten, bei denen Magie und Erkundung ineinandergreifen.

Optisch setzt das Spiel auf einen stilisierten Gothic-Look, der zwischen morbider Schönheit und warmen, fast nostalgischen Momenten oszilliert. In dieser Mischung liegt auch die Stärke des Spiels: Es wirkt vertraut und gleichzeitig eigensinnig.

Dass South of Midnight so schnell die Exklusivgrenzen verlässt, dürfte für Diskussionen sorgen. Aber wichtiger ist die Frage, die sich daraus für Spieler ergibt: Wenn Xbox ihre Studios stärker multiplattform ausrichtet – wie wird das zukünftige Portfolio aussehen? Und öffnet das vielleicht sogar Türen für eine stabilere Finanzierung ambitionierter Projekte wie diesem?