Space Engineers für PS5 & PS4 angekündigt, Beta startet im Mai

Inspirationen bezieht man dabei direkt aus realistischen Gegebenheiten, wie die moderne NASA-Technologie, die 60 Jahre in die Zukunft extrapoliert wurde. Space Engineers ist bestrebt darin, den Gesetzen der Physik zu folgen und verwendet keine Technologien, die in naher Zukunft nicht realisierbar wären.

In Space Engineers dreht sich alles um Technik, Konstruktion, Erkundung und Überleben im Weltraum und auf Planeten. Als Spieler baut man Raumschiffe, Fahrzeuge, Raumstationen, planetarische Außenposten unterschiedlicher Größe und Nutzung (zivil und militärisch), steuert Schiffe und reist durch den Weltraum, um Planeten zu erkunden und Ressourcen zum Überleben zu sammeln. Dank eines Kreativ- und Survival-Mode sind dem Spieler keinerlei Grenzen für das gesetzt, was gebaut, genutzt und erkundet werden kann.

What do you think?