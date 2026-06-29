Sparkurs bei Microsoft: Xbox friert Verträge für den Game Pass offenbar ein

Microsoft hat laufende und geplante Verhandlungen mit externen Entwicklerstudios über Neuaufnahmen in den Xbox Game Pass mit sofortiger Wirkung gestoppt.

Das sickerte im Rahmen der B2B-Fachmesse First Playable in Florenz durch, wo mehrere unabhängige Entwickler übereinstimmende Berichte über abrupt zurückgezogene Verträge lieferten. Betroffen sind demnach nicht nur erste Sondierungsgespräche, sondern auch fortgeschrittene Vertragsentwürfe, die von der neuen Xbox-Führung unter CEO Asha Sharma im Zuge einer fundamentalen Umstrukturierung des Gaming-Segments blockiert wurden. Bereits finalisierte Verträge werden zwar noch bedient, doch das unregulierte Wachstum des Abo-Dienstes ist damit offiziell beendet.

Die Quittung für die aggressive Expansion

Hinter den Kulissen steht das bisherige Wirtschaftsmodell des Game Pass auf dem Prüfstand. Um namhafte Third-Party-Titel direkt zum Release in den Katalog zu pressen, überwies Microsoft in der Vergangenheit Summen von teilweise über 30 Millionen US-Dollar pro Spiel an externe Publisher, um deren entgangene Einzelverkäufe zu kompensieren. Bei stagnierenden Abonnentenzahlen und der jüngsten Senkung des Ultimate-Preises auf 23 US-Dollar im April geht diese Rechnung für den Tech-Riesen nicht mehr auf. Der radikale Stopp der Verhandlungen ist die logische Konsequenz.

OJO ​🚨 El grifo de Microsoft se está cerrando. Múltiples desarrolladores independientes han confirmado durante la feria B2B First Playable en Italia que Xbox ha congelado por completo la firma de nuevos acuerdos para Game Pass.



​La parálisis comercial en la plataforma de… pic.twitter.com/JeG66xA9yP — eXtas1s 🎮 Noticias & Rumores (@eXtas1stv) June 27, 2026

Die Neuausrichtung schlägt bei den Indie-Studios ungebremst ein. Für viele kleinere Teams bildete die feste Summe aus den Game Pass-Deals das finanzielle Fundament der gesamten Produktion. Diese Absicherung bricht nun komplett weg. Dass Microsoft gleichzeitig hauseigene Großprojekte wie das kommende Call of Duty aus den Abo-Stufen streicht, um den klassischen Store-Verkauf zu schützen, verdeutlicht die interne Kehrtwende. Die Ära der millionenschweren Geschenke ist vorbei.

Der unbegrenzte Zufluss an Third-Party-Spielen im Game Pass wird spürbar austrocknen. Wer das Abo primär für eine breite Vielfalt an kleineren Indie-Entdeckungen und externen Launch-Titeln nutzt, verliert langfristig das entscheidende Argument für die Plattform. Microsoft zieht sich auf die eigenen Xbox Game Studios zurück – Titel wie „Fable“ oder „Gears of War“ müssen die Abos künftig alleine tragen. Für den Endverbraucher verlagert sich der Fokus damit wieder klassisch auf den Einzelkauf.