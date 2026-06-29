Sparkurs bei Microsoft: Xbox friert Verträge für den Game Pass offenbar ein

Microsoft hat laufende und geplante Verhandlungen mit externen Entwicklerstudios über Neuaufnahmen in den Xbox Game Pass mit sofortiger Wirkung gestoppt.
Das sickerte im Rahmen der B2B-Fachmesse First Playable in Florenz durch, wo mehrere unabhängige Entwickler übereinstimmende Berichte über abrupt zurückgezogene Verträge lieferten. Betroffen sind demnach nicht nur erste Sondierungsgespräche, sondern auch fortgeschrittene Vertragsentwürfe, die von der neuen Xbox-Führung unter CEO Asha Sharma im Zuge einer fundamentalen Umstrukturierung des Gaming-Segments blockiert wurden. Bereits finalisierte Verträge werden zwar noch bedient, doch das unregulierte Wachstum des Abo-Dienstes ist damit offiziell beendet.
Die Quittung für die aggressive Expansion
Hinter den Kulissen steht das bisherige Wirtschaftsmodell des Game Pass auf dem Prüfstand. Um namhafte Third-Party-Titel direkt zum Release in den Katalog zu pressen, überwies Microsoft in der Vergangenheit Summen von teilweise über 30 Millionen US-Dollar pro Spiel an externe Publisher, um deren entgangene Einzelverkäufe zu kompensieren. Bei stagnierenden Abonnentenzahlen und der jüngsten Senkung des Ultimate-Preises auf 23 US-Dollar im April geht diese Rechnung für den Tech-Riesen nicht mehr auf. Der radikale Stopp der Verhandlungen ist die logische Konsequenz.
Die Neuausrichtung schlägt bei den Indie-Studios ungebremst ein. Für viele kleinere Teams bildete die feste Summe aus den Game Pass-Deals das finanzielle Fundament der gesamten Produktion. Diese Absicherung bricht nun komplett weg. Dass Microsoft gleichzeitig hauseigene Großprojekte wie das kommende Call of Duty aus den Abo-Stufen streicht, um den klassischen Store-Verkauf zu schützen, verdeutlicht die interne Kehrtwende. Die Ära der millionenschweren Geschenke ist vorbei.
Der unbegrenzte Zufluss an Third-Party-Spielen im Game Pass wird spürbar austrocknen. Wer das Abo primär für eine breite Vielfalt an kleineren Indie-Entdeckungen und externen Launch-Titeln nutzt, verliert langfristig das entscheidende Argument für die Plattform. Microsoft zieht sich auf die eigenen Xbox Game Studios zurück – Titel wie „Fable“ oder „Gears of War“ müssen die Abos künftig alleine tragen. Für den Endverbraucher verlagert sich der Fokus damit wieder klassisch auf den Einzelkauf.
Finde ich gut klasse statt Masse. Der Gamepass muss umgebaut werden. Mehr Klasse weniger Masse
Ein Glück bin ich nicht drauf angewiesen , gibt ja Boosteroid und GeForce Now 😏
Für GTA den Rockstar Launcher 🤣
Wartet ab, bald werden auch die Day-One-Releases der Microsoft-Spiele Geschichte sein. Das Versprechen wurde mit CoD bereits gebrochen.
Jeder mit etwas Hirn und Verstand hat das schon lange kommen sehen: Der Game Pass war für die Community großartig, wirtschaftlich für Microsoft selbst aber ein Verlustgeschäft.
Lucien Noctus Ich wäre eh für ein Preis von 14.99€ und kein Day 1 sondern 1 Jahr später im pass. Wie bei COD.
Die Aussage im Artikel:
-Dass Microsoft gleichzeitig hauseigene Großprojekte wie das kommende Call of Duty aus bestimmten Abo-Stufen streicht-
ist unkorrekt. Es wurde aus allen Stufen gestrichen. Also auch aus Ultimate.
und bald noch teurer🤣
Paolo Pinkel
Teurer ich bezahle immer noch 14,99€ für mein Ultimate…was erzählst du junge
Rene Hab Keinen BALD….. kennste oder? Zukunft und so🤣
Cifer Lockhart
Traurig das ich trotzdem bisher trotzdem nicht mehr bezahlen musste , weil ich nicht wie andere voreilig gekündet habe und solch Dummsäcke Paolo nur Scheiße labern dieser Teill muss überall seinen Semf dazu geben und hat scheinbar null Ahnung, von dem was er da labbert 🤦🤦