Sparkurs bei Microsoft: Xbox friert Verträge für den Game Pass offenbar ein

Microsoft stoppt alle Verhandlungen für den Xbox Game Pass. Unabhängige Entwickler bestätigen auf der First Playable den harten Sparkurs unter Asha Sharma.

Game Pass Explode
Latest
Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
9 Kommentare

Microsoft hat laufende und geplante Verhandlungen mit externen Entwicklerstudios über Neuaufnahmen in den Xbox Game Pass mit sofortiger Wirkung gestoppt.

Das sickerte im Rahmen der B2B-Fachmesse First Playable in Florenz durch, wo mehrere unabhängige Entwickler übereinstimmende Berichte über abrupt zurückgezogene Verträge lieferten. Betroffen sind demnach nicht nur erste Sondierungsgespräche, sondern auch fortgeschrittene Vertragsentwürfe, die von der neuen Xbox-Führung unter CEO Asha Sharma im Zuge einer fundamentalen Umstrukturierung des Gaming-Segments blockiert wurden. Bereits finalisierte Verträge werden zwar noch bedient, doch das unregulierte Wachstum des Abo-Dienstes ist damit offiziell beendet.

Die Quittung für die aggressive Expansion

Hinter den Kulissen steht das bisherige Wirtschaftsmodell des Game Pass auf dem Prüfstand. Um namhafte Third-Party-Titel direkt zum Release in den Katalog zu pressen, überwies Microsoft in der Vergangenheit Summen von teilweise über 30 Millionen US-Dollar pro Spiel an externe Publisher, um deren entgangene Einzelverkäufe zu kompensieren. Bei stagnierenden Abonnentenzahlen und der jüngsten Senkung des Ultimate-Preises auf 23 US-Dollar im April geht diese Rechnung für den Tech-Riesen nicht mehr auf. Der radikale Stopp der Verhandlungen ist die logische Konsequenz.

Die Neuausrichtung schlägt bei den Indie-Studios ungebremst ein. Für viele kleinere Teams bildete die feste Summe aus den Game Pass-Deals das finanzielle Fundament der gesamten Produktion. Diese Absicherung bricht nun komplett weg. Dass Microsoft gleichzeitig hauseigene Großprojekte wie das kommende Call of Duty aus den Abo-Stufen streicht, um den klassischen Store-Verkauf zu schützen, verdeutlicht die interne Kehrtwende. Die Ära der millionenschweren Geschenke ist vorbei.

Der unbegrenzte Zufluss an Third-Party-Spielen im Game Pass wird spürbar austrocknen. Wer das Abo primär für eine breite Vielfalt an kleineren Indie-Entdeckungen und externen Launch-Titeln nutzt, verliert langfristig das entscheidende Argument für die Plattform. Microsoft zieht sich auf die eigenen Xbox Game Studios zurück – Titel wie „Fable“ oder „Gears of War“ müssen die Abos künftig alleine tragen. Für den Endverbraucher verlagert sich der Fokus damit wieder klassisch auf den Einzelkauf.

More Read

Ps5 Gold Vs Xbox
PlayStation dominiert Launch-Verkäufe: 80 Prozent der AAA-Singleplayer liefert die Sony-Konsole
Xbox Series X 25th Anniversary Edition
Xbox-Preise steigen erneut massiv: Microsoft erhöht Preise um bis zu 150$
South Of Midnight
Xbox-Kahlschlag rollt an: Erste Entlassungen bei Compulsion Games gegen unliebsame Mitarbeiter
Gta Vi Pre Order
TAGGED:
Share This Article

SplitScreen Radio Podcast

Die aktuelle Show mit Jonas & Bene: Gaming-Insights, Analysen und News.

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
9 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Thomas Brügmann
29. Juni 2026 16:39

Finde ich gut klasse statt Masse. Der Gamepass muss umgebaut werden. Mehr Klasse weniger Masse

0
Antworten
Rene Hab Keinen
29. Juni 2026 12:40

Ein Glück bin ich nicht drauf angewiesen , gibt ja Boosteroid und GeForce Now 😏

Für GTA den Rockstar Launcher 🤣

0
Antworten
Lucien Noctus
29. Juni 2026 13:16

Wartet ab, bald werden auch die Day-One-Releases der Microsoft-Spiele Geschichte sein. Das Versprechen wurde mit CoD bereits gebrochen.
Jeder mit etwas Hirn und Verstand hat das schon lange kommen sehen: Der Game Pass war für die Community großartig, wirtschaftlich für Microsoft selbst aber ein Verlustgeschäft.

0
Antworten
Thomas Brügmann
29. Juni 2026 16:54
Reply to  Lucien Noctus

Lucien Noctus Ich wäre eh für ein Preis von 14.99€ und kein Day 1 sondern 1 Jahr später im pass. Wie bei COD.

0
Antworten
Omnigamerus
29. Juni 2026 14:41

Die Aussage im Artikel:

-Dass Microsoft gleichzeitig hauseigene Großprojekte wie das kommende Call of Duty aus bestimmten Abo-Stufen streicht-

ist unkorrekt. Es wurde aus allen Stufen gestrichen. Also auch aus Ultimate.

0
Antworten
Paolo Pinkel
29. Juni 2026 10:48

und bald noch teurer🤣

1
Antworten
Rene Hab Keinen
29. Juni 2026 12:44
Reply to  Paolo Pinkel

Paolo Pinkel

Teurer ich bezahle immer noch 14,99€ für mein Ultimate…was erzählst du junge

0
Antworten
Cifer Lockhart
29. Juni 2026 13:36
Reply to  Rene Hab Keinen

Rene Hab Keinen BALD….. kennste oder? Zukunft und so🤣

0
Antworten
Rene Hab Keinen
29. Juni 2026 14:45
Reply to  Paolo Pinkel

Cifer Lockhart

Traurig das ich trotzdem bisher trotzdem nicht mehr bezahlen musste , weil ich nicht wie andere voreilig gekündet habe und solch Dummsäcke Paolo nur Scheiße labern dieser Teill muss überall seinen Semf dazu geben und hat scheinbar null Ahnung, von dem was er da labbert 🤦🤦

0
Antworten

You Might Also Like