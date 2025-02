Spectre Divide: Stylisher Shooter mit doppelter Action erscheint bald für PS5

Wer auf handgezeichnete Anime-Optik der 90er-Jahre steht, wird sich in die Welt von Spectre Divide verlieben. Inspiriert von klassischer Science-Fiction-Comic-Kunst und Cel-Animation, setzt das Spiel auf einen einzigartigen Look mit klaren, dynamischen Designs – perfekt für packende Matches.

Ob du solo oder als Team antrittst – Spectre Divide hat für jeden Spielertypen etwas zu bieten. Im Ranglisten-Modus kannst du dich in harten Matches beweisen, während Crews eine dynamische Alternative bieten: Hier treten Gruppen von 50-60 Spielern wöchentlich gegeneinander an, um in der Bestenliste aufzusteigen. Dank fortschrittlicher Netzwerktechnologie und modernem Anti-Cheat-Schutz bleibt der Fokus stets auf dem Gameplay.

