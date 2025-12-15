Speicherkrise bis 2028: PS6 und Xbox Next vor teuren Engpässen?

Die Speicherkrise, die PC-Spieler schon seit Monaten nervt, bekommt jetzt ein offizielles Ablaufdatum, wenn man den internen Prognosen von SK Hynix Glauben schenken darf. Demnach bleibt der Markt für klassischen DRAM bis mindestens 2028 angespannt, während der Fokus der Hersteller ungebremst auf die lukrative KI-Hardware verschoben wird. Für Gamer, die auf PCs, die PS6 oder Xbox Next hoffen, sind das keine guten Nachrichten.

DRAM-Krise: Warum Gamer und Konsolen-Fans leiden

SK Hynix warnt in einem geleakten Dokument, dass DDR4- und DDR5-Module sowie GDDR6- und GDDR7-Grafikspeicher knapp bleiben werden. Die steigenden Preise sind vorprogrammiert, und anders als in früheren Krisenzyklen wird die Produktion nicht kurzfristig hochgefahren. Stattdessen werden Lagerbestände auf historische Tiefststände heruntergefahren, um die Profitabilität zu sichern. Selbst wenn 2026 KI-PCs bereits über die Hälfte des Marktes ausmachen, bleibt der klassische Speicher für Endanwender zweitrangig.

Ein technischer Grund macht die Lage noch prekärer. Die Umstellung von DDR5 auf HBM für Rechenzentren ist flächenintensiv und ineffizient. Ein Wafer liefert bei HBM deutlich weniger Speicher-Gigabit als bei DDR5, und die Ausbeute ist niedriger. Mit jeder Kapazitätsverschiebung sinkt das Angebot für Gamer und PC-Nutzer weiter, die Preise steigen zwangsläufig.

Für Konsolen-Fans bedeutet das: Die PS6 und die Xbox Next könnten entweder höhere Preise haben oder geringfügig kleinere Speicherpakete. Entwickler könnten gezwungen sein, Spiele mit etwas weniger VRAM auszurüsten, was sich auf die Grafik und die Ladezeiten auswirken könnte. Die Gefahr besteht also weniger in fehlender Technik als in der knappen Verfügbarkeit von Bauteilen. Eventuell nutzen Sony und Microsoft diese Situation auch, um den Launch generell nach hinten zu verlagern, da die Entwickler es ohnehin nicht eilig haben.

Steam Machine: Aufrüsten statt überteuerte Fertigsysteme kaufen

Interessant wird es bei Valve. Das Unternehmen plant offenbar die Steam Machine als Barebones-Edition, bei der Spieler eigenen Speicher nachrüsten können. Dieses Modell könnte gerade in der Speicherkrise einen Vorteil darstellen: Wer schon DDR5-Module oder GDDR6-Grafikspeicher besitzt, kann sie künftig selbst einbauen, ohne auf die hochpreisigen Fertigsysteme angewiesen zu sein. Valve adressiert damit indirekt die Engpässe und gibt Power-Usern die Möglichkeit, Kosten zu sparen und die Kontrolle über die Hardware zu behalten. Bei klassischen Konsolen funktioniert dies eher nicht.

Wer also in den nächsten Jahren ein Gaming-System plant, muss die Speicherkrise einkalkulieren. Ob PC, Konsole oder die neue SteamMachine – Verfügbarkeit und Preis werden wichtige Faktoren sein. 2028 könnte sich die Lage wieder entspannen, wo die neuen Konsolen vermutlich bereits auf dem Markt sein werden. Bis dahin gilt, wer früh bestellt oder selbst aufrüstet, hat die besseren Karten.