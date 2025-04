Spiele-Hardware als Kriegswaffe: Großbritannien stoppt Exporte nach Russland

Was auf den ersten Blick wie ein schlechter Witz klingt, ist bittere Realität: Großbritannien hat den Export von Videospiel-Controllern nach Russland verboten – und das nicht etwa, um die Gamer-Szene zu ärgern, sondern um Kriegsgerät zu verhindern.

Vom Sofa an die Front

Controller, ursprünglich dazu entwickelt, um virtuelle Welten zu erobern, werden von russischen Streitkräften zweckentfremdet, um Kampfdrohnen im Ukraine-Krieg zu steuern. Diese Erkenntnis veranlasste das britische Außenministerium, ein neues Sanktionspaket zu schnüren: Neben rund 150 anderen Maßnahmen ist nun auch der Export von Gamepads in Putins Reich verboten. Außenminister Stephen Doughty formulierte es unmissverständlich: „Gaming-Konsolen werden nicht länger zweckentfremdet, um in der Ukraine zu töten.“

Was in britischen Kinderzimmern normalerweise für Freudenschreie sorgt, verwandelt sich im Kriegsgebiet in tödliche Präzision. Und das ist keine dystopische Fantasie, sondern trauriger Alltag.

Natürlich bleibt es nicht bei den Controllern. Die Sanktionen umfassen ebenfalls Chemikalien, Elektronikbauteile, Maschinen, Metalle und spezielle Software – alles, was Russland zur Aufrechterhaltung seiner Kriegsmaschinerie dienen könnte. Besonders im Fokus: elektronische Schaltkreise, die in Waffensystemen verbaut werden. Der Plan: Russland das technologische Rückgrat brechen und seine Fähigkeiten zur Umgehung bestehender Handelsbarrieren zerstören.

„Putin dachte, er könnte britische Märkte nutzen, um seine Kriegsanstrengungen zu verstärken, indem er harmlose Güter kauft und sie in Kriegswerkzeuge verwandelt – aber Großbritannien deckt diesen finsteren Handel auf und stellt sich dagegen“, betonte Doughty.

Experten bleiben skeptisch

Doch nicht alle sind überzeugt, dass ein Exportstopp für Controller den gewünschten Effekt erzielt. Analysten wie Andrew Buss von IDC erinnern daran, dass viele dieser Geräte ohnehin aus China oder Japan stammen und Russland sie weiterhin über Umwege beziehen könnte. Außerdem seien handelsübliche Controller ursprünglich für den Nahbereich konzipiert – die eigentliche Steuerung über größere Distanzen erfordere zusätzliche Technik.

Dennoch: Mit USB- oder Bluetooth-Verbindungen könnten Controller an spezialisierte Systeme gekoppelt werden, die ihre Befehle in präzise Steuersignale für Drohnen übersetzen – eine improvisierte, aber effektive Lösung im Krieg.

Es bleibt abzuwarten, ob ein Verbot von Controllern Russlands Drohnenkriege tatsächlich erschweren kann. Symbolisch jedoch sendet Großbritannien ein klares Signal: Keine noch so kleine Komponente soll mehr dazu beitragen, einen brutalen Krieg am Laufen zu halten.