Spieleflut durch KI: Shuhei Yoshida prophezeit Kollaps der Aufmerksamkeit

Wenn die Produktionskosten der Schwergewichte kollabieren, übernimmt die Masse. Der ehemalige Head of PlayStation Indies, Shuhei Yoshida, sieht durch generative Software ein unkontrolliertes Wachstum an Neuveröffentlichungen voraus.

Der Flaschenhals berührt nicht die Produktion, sondern den Konsum

Allein auf Steam erschienen im vergangenen Jahr über 14.000 Titel. Die Marke wird fallen. Shuhei Yoshida zieht im Interview mit GamerBraves aus der zunehmenden Integration von KI-Werkzeugen in Engines wie Unreal und Unity einen simplen Schluss. Wenn Programmierung und Asset-Erstellung keine spezialisierten Fachkräfte mehr erfordern, verfünfzehnfacht sich der Ausstoß. Bisherige Barrieren brechen weg. Designern ohne Code-Kenntnisse reicht ein Prompt, um einsatzfähige Mechaniken zu bauen. Das senkt die Einstiegshürde auf Null.

Der Markt reagiert darauf nicht mit steigender Nachfrage. Die Zeit der Käufer bleibt eine feste Variable. Genau hier entsteht der Verdrängungswettbewerb. Wenn die Frequenz der Releases steigt, sinkt die Lebensdauer des einzelnen Produkts auf den Verkaufsplattformen. Ein Spiel muss binnen Stunden nach Launch performen. Tut es das nicht, verschwindet es im Algorithmus.

Das AAA-Modell kollabiert unter seinen eigenen Budgets

Entwicklungsbudgets von 200 Millionen Dollar aufwärts verzeihen keine Lücken in den Absatzzahlen. Großprojekte verkommen durch den finanziellen Druck zu risikofreien Kopien bewährter Systeme. Innovationen finden dort nicht mehr statt. Yoshida weist der Indie-Szene die Rolle des eigentlichen Motorblocks zu. Weil kleine Teams mit minimalem Kapital agieren, bleibt Raum für Experimente.

Die Demokratisierung der Werkzeuge trifft die Industrie unvorbereitet. Während Publisher versuchen, durch KI Personalkosten einzusparen, überschwemmen zehntausende Hobbyprojekte die digitalen Stores und enden nicht selten als Shovelware. Die Konsequenz ist eine Entwertung des einzelnen Spiels. Qualität schützt nicht mehr vor dem Versinken in der Masse.

Mehr Spiele bedeuten nicht automatisch bessere Spiele. Die Schwemme an KI-generierten Titeln verlangt von Nutzern eine immer höhere Toleranz bei der Suche nach substanziellen Inhalten. Die echte Währung der nächsten Jahre heißt Selektion, nicht Verfügbarkeit.