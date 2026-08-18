Spitzenwerte fix: Mbappé, Haaland und Putellas führen das Rating-Feld in EA Sports FC 27 an

EA Sports hat die offiziellen Ratings der 27 besten Spielerinnen und Spieler für den Release von „EA Sports FC 27“ am 25. September enthüllt. Die Debatte um die Werte gehört vor jedem Serienteil fest dazu.

Michael Olise springt nach oben, PSG dominiert die Spitze

An der absoluten Spitze des Herren-Rankings teilen sich Kylian Mbappé und Erling Haaland den Thron mit einer 91er-Gesamtwertung. Dahinter staut sich eine breite Gruppe mit einer 90er-Bewertung. Auffällig ist dabei der Sprung von Bayerns Michael Olise: Mit einem Plus von vier Punkten klettert er direkt in die Riege der 90er-Karten.

Ebenfalls auffällig: Paris Saint-Germain stellt insgesamt sieben Profis in den Top 27 und ist damit der stärkste Club im Feld. Bei den Frauen bleibt Alexia Putellas mit einem 91er-Rating unangefochten an der Spitze.

Die Spitzenplätze im Überblick:

Top 10 Männer

Kylian Mbappé (91) – Real Madrid

Erling Haaland (91) – Manchester City

Rodri (90) – Manchester City

Ousmane Dembélé (90) – Paris Saint-Germain

Vitinha (90) – Paris Saint-Germain

Harry Kane (90) – FC Bayern München

Michael Olise (90) – FC Bayern München

Pedri (90) – FC Barcelona

Lamine Yamal (90) – FC Barcelona

Thibaut Courtois (90) – Real Madrid

Top 10 Frauen

Alexia Putellas (91) – London City Lionesses

Aitana Bonmatí (90) – FC Barcelona

Khadija Shaw (90) – Manchester City

Caroline Graham Hansen (89) – FC Barcelona

Mariona (89) – Arsenal

Ewa Pajor (89) – FC Barcelona

Claudia Pina (89) – FC Barcelona

Temwa Chawinga (89) – Kansas City Current

Mapi León (88) – London City Lionesses

Patri Guijarro (88) – FC Barcelona

EA Sports betont, dass diese Werte den Stand zum Launch abbilden. Durch spätere Kader-Updates nach den Transferfenstern können sich die Karten im Laufe der Saison noch verändern.

Der große Ziffern-Zirkus funktioniert jedes Jahr aufs Neue. Wirkliche Überraschungen an der Spitze bleiben zwar aus, aber Upgrades wie das von Michael Olise bringen direkt Dynamik in den ersten Ultimate-Team-Aufbau.

Geht die 90er-Wertung für Michael Olise nach seiner starken Saison voll in Ordnung, oder hat EA da für den Launch-Hype etwas zu hoch gegriffen?