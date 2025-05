Splinter Cell – Die Hölle der Spieleentwicklung führte zu Hirnschäden

Clint Hocking gehört zu den gefeierten Größen der Videospielbranche. „Far Cry 2“, „Watch Dogs: Legion“ und bald „Assassin’s Creed: Codename Hexe“ – kreative Blockbuster tragen seinen Namen. Doch der Preis für diesen Erfolg war hoch. Im Gespräch mit dem Edge Magazine offenbart der Creative Director, wie ihn die Arbeit an „Splinter Cell: Chaos Theory“ an den Rand der körperlichen und geistigen Zerstörung trieb.

Hocking, der in den frühen 2000ern gleich drei Schlüsselrollen auf einmal übernahm – Creative Director, Scriptwriter und Lead Level Designer – schildert, wie er in einem Burnout-artigen Zustand 80-Stunden-Wochen überlebte. Der Kollaps ließ nicht auf sich warten. Spätfolgen wie Gedächtnisverlust und neurologische Beeinträchtigungen begleiteten ihn über Jahre. Die ironische Pointe? Das Spiel wurde von Kritikern gefeiert – doch für Hocking war es eine Erfahrung, die er nicht wiederholen will.

Crunch war gestern – oder?

Hockings persönliche Geschichte ist leider kein Einzelfall, sondern steht symptomatisch für eine ganze Ära der Spieleentwicklung. In den frühen 2000er-Jahren war der sogenannte „Crunch“ gang und gäbe – ein Zustand, in dem Entwicklerteams oft monatelang unter extremem Zeitdruck arbeiten mussten, um Deadlines einzuhalten. Das bedeutete oft 60, 70 oder gar 80 Stunden Wochen, Nächte und Wochenenden inklusive.

Diese Praxis wurde weithin als unvermeidbarer Teil des kreativen Prozesses angesehen, als „notwendiges Übel“, um die ambitionierten Projekte überhaupt fertigzustellen. Die Branche war geprägt von einem toxischen Ideal, in dem Überarbeitung und Selbstaufopferung als Zeichen von Hingabe und Leidenschaft galten. Die gesundheitlichen und psychischen Folgen für viele Entwickler wurden lange ignoriert oder verharmlost – Burnout, Erschöpfung, Stress und sogar langfristige Schäden wie bei Hocking waren keine Seltenheit.

Der Wandel in der Branche

Erst in den letzten Jahren hat sich diese Mentalität langsam geändert. Dank öffentlichen Debatten, Berichten über die Arbeitsbedingungen bei großen Studios und dem wachsenden Druck von Mitarbeitenden selbst rücken nachhaltige Arbeitsmodelle zunehmend in den Fokus. Die Gaming-Community und die Industrie erkennen, dass Qualität nicht durch Ausbeutung, sondern durch gesunde und gut organisierte Teams entsteht.

Clint Hocking ist ein Beispiel für diese Entwicklung: Er hat aus seiner bitteren Erfahrung gelernt und stellt sich heute klar gegen diese Überforderung. Bei „Watch Dogs: Legion“ nahm er bereits nur noch die Rolle des Creative Directors ein, ohne gleichzeitig die kreativen und technischen Zusatzrollen zu übernehmen, die ihn bei Splinter Cell regelrecht zermürbten. Und auch bei „Assassin’s Creed: Codename Hexe“ setzt er diese Haltung fort.

„Ich will nicht mehr alles selbst machen. Ich will mit Leuten arbeiten, die in ihren Bereichen besser sind als ich“, erklärt Hocking heute. Das ist mehr als nur eine pragmatische Entscheidung – es ist eine Haltung, die den Fokus auf Teamarbeit, Vertrauen und nachhaltige Kreativität legt. Indem er Verantwortung delegiert und Experten einbindet, entlastet er sich selbst und ermöglicht eine bessere Arbeitsumgebung für alle Beteiligten.

Dieser Ansatz schützt nicht nur seine eigene Gesundheit, sondern verbessert auch die Qualität der Projekte. Für Hocking bedeutet das nicht weniger Leidenschaft, sondern vielmehr, diese auf eine Weise auszuleben, die langfristig tragfähig ist – ein wesentlicher Schritt weg vom toxischen Crunch hin zu einer professionelleren und menschlicheren Spielentwicklung.

Der Geist von Splinter Cell lebt weiter

Während „Assassin’s Creed: Codename Hexe“ noch in der kreativen Schattenwelt verweilt, gibt es zumindest zum „Splinter Cell Remake“ ein Lebenszeichen. Ubisoft Toronto arbeitet an einer Neuinterpretation des Stealth-Klassikers auf Basis der Snowdrop Engine – bekannt aus „The Division“ und „Star Wars: Outlaws“. Laut dem jüngsten Update befindet sich das Remake zwar weiterhin in der Pre-Production, doch man wolle dem Spiel ein modernes Design und eine überarbeitete Erzählstruktur verpassen. Das Ziel: den Geist des Originals bewahren, aber mit einer emotionaleren und zeitgemäßen Inszenierung neu erfinden.

Ob Hocking dieses Projekt noch einmal spielen wird? Vielleicht. Aber mit Sicherheit wird er nicht mehr der Mann sein, der sich dafür selbst opfert.