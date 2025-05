Splinter Cell Remake: Insider verspricht „beeindruckendes“ Comeback für 2025

Lange war es still um Splinter Cell. So still, dass selbst Sam Fisher stolz gewesen wäre. Doch am vergangenen Freitag platzte Ubisoft mit einem Teaser in die Funkstille – ein einsamer Screenshot, darauf eine Silhouette, die verdächtig nach Fisher aussieht. Kein Trailer, kein Logo, nur ein rätselhafter Gruß aus der Dunkelheit. Und das, nur eine Woche vor dem Summer Game Fest 2025. Wer gut zwischen den Zeilen lesen kann, merkt schnell: Ubisoft hat möglicherweise Großes vor.

Denn just zu diesem Moment meldete sich Branchen-Insider Tom Henderson zu Wort – einer, dessen Ubisoft-Leaks in der Vergangenheit fast schon prophetische Züge hatten. In einem knappen Statement spricht Henderson vom Splinter Cell Remake als etwas, das „wirklich beeindruckend aussieht“. Noch interessanter: Der von Ubisoft veröffentlichte Screenshot stammt laut ihm nicht aus dem Remake. Ein kleiner, aber entscheidender Hinweis darauf, dass Ubisoft bewusst mit Erwartungen spielt – oder sie übertreffen will.

Ein Remake mit Substanz – und der Snowdrop Engine

Schon seit 2021 ist bekannt, dass ein Remake in Arbeit ist. Damals war Henderson einer der Ersten, die das Projekt öffentlich machten. Seitdem: viele Gerüchte, wenig Handfestes. Doch nun scheint sich das Blatt zu wenden. Das Remake entsteht laut Insider Gaming mit Ubisofts hauseigener Snowdrop Engine – derselben, die zum Beispiel in The Division 2 für visuelle Wucht sorgt.

Ein Release 2025 wäre nicht nur ein Comeback nach Maß, sondern auch ein Befreiungsschlag für Ubisoft, das zuletzt eher durch zurückgezogene Projekte als durch Blockbuster-Schläge auf sich aufmerksam machte. Sam Fisher könnte also nicht nur heimlich zurückkehren, sondern mit Nachdruck – und vielleicht wird 2025 damit zum Jahr der Stealth-Fans.

Zwischen Fanprojekten und offiziellen Comebacks

Während Ubisoft noch an der perfekten Inszenierung feilt, beweisen Fans längst, wie stark die Marke Splinter Cell nachwirkt. Ein besonders engagierter Entwickler hat das Originalspiel kürzlich in Eigenregie überarbeitet und dabei sogar geschnittene Inhalte wieder integriert. Das zeigt: Die Community ist bereit – vielleicht mehr denn je.

Ob das Summer Game Fest nun die große Bühne für Sam Fishers Rückkehr wird? Es spricht vieles dafür. Ubisoft hat die Schatten gelichtet – nun bleibt die Frage: Wann tritt der Meister endlich ins Rampenlicht?