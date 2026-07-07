Splinter Cell Remake: Leak nennt linearen Ansatz, Release 2027 und Snowdrop-Engine

Das Splinter Cell Remake soll laut aktuellen Leaks zwischen dem zweiten und vierten Quartal 2027 erscheinen, befindet sich bei Ubisoft Toronto jedoch in einem kritischen Entwicklungszustand.

Das von Grund auf neu entwickelte Stealth-Abenteuer soll die traditionelle, lineare Gameplay-Struktur der Reihe beibehalten und sich explizit vom Open-World-Konzept des Publishers distanzieren. Dataminer-Berichte bescheinigen dem Projekt aktuell allerdings den internen Status „fragil“. Ein Umstand, der angesichts der jüngsten Streichungen im Hause Ubisoft zur Vorsicht mahnt.

Technische Basis und Gameplay-Mechaniken

Das Spiel nutzt demnach die von Massive Entertainment entwickelte Snowdrop-Engine. Diese Technologie kam bereits in „The Division 2“, „Avatar: Frontiers of Pandora“ und „Star Wars Outlaws“ zum Einsatz. Für Splinter Cell bedeutet dieser Wechsel vor allem eine modernisierte Berechnung von dynamischem Licht und Schatten.

Die Entwickler reaktivieren das klassische Sichtbarkeits-Meter. Lichtquellen fungieren nicht mehr als Kulisse, sondern als primäres Gameplay-Element. Spieler steuern Sam Fisher über Rohre und Seilrutschen. Zum Arsenal gehören laut dem Leak zerstörbare Umgebungen, manuelle Alarmsysteme, Gaskranaten und Haftkameras. Die Optionen für rein gewaltfreie Lösungswege wurden im Vergleich zum Original von 2002 signifikant erweitert. Das ist nur konsequent.

Die Realität hinter dem Veröffentlichungszeitraum

Optimismus ist hier fehlgeschlagen. Eine geplante Veröffentlichung im Jahr 2027 bei gleichzeitig instabilem Projektstatus lässt keine verlässliche Planung zu. Ubisoft hat in der jüngeren Vergangenheit bewiesen, dass selbst fortgeschrittene Projekte keine Überlebensgarantie besitzen. Das Remake zu „Prince of Persia: The Sands of Time“ war bereits vollständig präsentiert und stand kurz vor dem Release, bevor Ubisoft die Reißleine zog.

Vom neuen Splinter Cell existiert nach vier Jahren Entwicklungszeit kein einziger Frame echtes Gameplay-Material. Die jüngsten Sparmaßnahmen bei Ubisoft Toronto, Entlassungen und die interne Umstrukturierung des Gesamtkonzerns in fünf „Creative Houses“ nach einer Tencent-Investition von 1,25 Milliarden Dollar belasten die Produktion zusätzlich. Die Tom Clancy-Marken wurden in „Creative House 2“ gebündelt, während Schwesterprojekte wie „Far Cry 7“ laut Insidern Entwicklungsprobleme durchlaufen.

Relevanz für die Tom Clancy-Marke

Der Publisher benötigt diesen Erfolg zwingend. Ubisoft ist finanziell stark von der Assassin’s Creed-Reihe abhängig, während andere Kernmarken stagnieren. Ein qualitativ hochwertiges Remake nach dem Vorbild von Capcoms Resident Evil-Neuauflagen würde beweisen, dass die Marke abseits von reinen Live-Service-Shootern wie „Rainbow Six Siege“ eine Daseinsberechtigung besitzt.

Scheitert das Projekt oder wird es eingestellt, verliert Ubisoft die Verbindung zu seiner klassischen Fanbasis. Die Substanz für ein Comeback ist in den Design-Dokumenten vorhanden. Die Produktionsbedingungen sind es nicht.