Split Fiction – Bei diesem Pre-Order Deal gibt es ein fantastisches Extra obendrauf

Split Fiction ist der inoffizielle It Takes Two-Nachfolger, der erneut auf Koop-Gameplay setzt, aber diesmal mit einem noch kreativeren Storytelling und frischen Mechaniken daherkommt. Ihr schlüpft in die Rollen zweier Charaktere, die sich durch eine turbulente Story voller Action, Rätsel und Überraschungen kämpfen müssen – Teamwork ist der Schlüssel zum Erfolg.

Erlebe atemberaubende Momente, wenn du tief in die vielen Welten von Split Fiction eintauchst – ein Koop-Abenteuer, das alle Grenzen überschreitet und von dem Studio hinter It Takes Two stammt. Spiele im Couch-Koop oder online mit dem Freunde-Pass.

Du liebst Koop-Spiele und hast It Takes Two bis zum letzten Level gefeiert? Dann solltest du jetzt zuschlagen: Split Fiction gibt es aktuell bei Saturn und MediaMarkt zum Bestpreis von nur 42,99 EUR ! Wer sich das Abenteuer nicht entgehen lassen will, bekommt zusätzlich einen exklusiven Schlüsselanhänger als Vorbesteller-Bonus – aber nur, solange der Vorrat reicht.

