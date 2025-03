Split Fiction – Der nächste Game of the Year-Kandidat?

Auch Checkpoint Gaming lobt das Spiel in den höchsten Tönen. Split Fiction sei Hazelights ambitioniertestes Projekt, das mit neuen Gameplay-Mechaniken und kreativen Bosskämpfen punktet. Besonders beeindruckend sind das intelligente Writing und das visuell atemberaubende Weltdesign. Einzig der Antagonist bleibt etwas blass – doch die emotionale Reise der Protagonisten Mio und Zoe macht das locker wett. Koop-Fans dürfen sich auf ein Spiel freuen, das sie fordert und zugleich in eine tiefgehende Geschichte über Kreativität und Identität eintauchen lässt. Das Urteil: 9.5/10 Punkten .

Wenn es um bahnbrechende Koop-Erlebnisse geht, hat Hazelight Studios bereits mit Titeln wie It Takes Two beeindruckt. Doch ihr neuestes Werk Split Fiction setzt offenbar noch einen drauf. Die ersten Reviews sind da – und sie sprechen eine deutliche Sprache: Dieses Spiel ist ein heißer Anwärter auf das Spiel des Jahres. Aber was macht es so besonders? Ein Blick auf die Kritiken liefert die Antwort.

