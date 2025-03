Split Fiction-Film angekündigt – Hazelights Koop-Hit erobert Hollywood

Nach dem bahnbrechenden Erfolg des Koop-Abenteuers „Split Fiction“ von Hazelight Studios und EA wurde nun offiziell eine Filmadaption angekündigt. Während Besetzung und Regisseur noch unbekannt sind, könnte sich diese Verfilmung als einer der spannendsten Videospiel-zu-Film-Projekte der letzten Jahre entpuppen.

Von der Couch auf die Kinoleinwand

Hazelight Studios hat sich unter der Führung von Josef Fares einen Namen in der Spielebranche gemacht. Mit einer kompromisslosen Vision und einer Vorliebe für storybasierte Couch-Koop-Spiele schuf das Studio mit „A Way Out“, „It Takes Two“ und „Split Fiction“ einige der besten kooperativen Spielerlebnisse. Dabei widerstand Hazelight dem Trend zu Mikrotransaktionen und Abo-Modellen und setzte stattdessen auf eine einfache, aber effektive Strategie: Einmal zahlen, gemeinsam spielen. Besonders der „Friend Pass“, der es ermöglicht, das Spiel mit einem Freund zu teilen, ohne dass dieser es kaufen muss, wurde von Fans gefeiert.

Der Erfolg von „Split Fiction“ blieb auch in Hollywood nicht unbemerkt. Laut Variety arbeitet die Produktionsfirma Story Kitchen an der Filmadaption und bietet das Projekt aktuell verschiedenen Studios an. Noch fehlen konkrete Informationen zu Drehbuch, Regie und Schauspielern, aber angesichts des Erfolgs des Spiels dürfte eine prominente Besetzung nicht unwahrscheinlich sein.

Josef Fares selbst könnte eine interessante Rolle in der Produktion spielen. Vor seiner Karriere als Game Designer war er als Filmregisseur tätig, bevor er sich ganz der Entwicklung interaktiver Geschichten widmete. Obwohl er sich inzwischen von der Filmwelt distanziert hat – nicht zuletzt durch seine legendäre „F*** the Oscars“-Rede bei den Game Awards – wäre es denkbar, dass er zumindest beratend in die Verfilmung involviert ist.

Warum Split Fiction perfekt für eine Verfilmung ist

Die Story von „Split Fiction“ bietet jedenfalls eine spannende Grundlage für eine Filmadaption: Zwei junge Autoren, Mio und Zoe, werden von einem Tech-Unternehmen eingeladen, um eine neuartige Schreibtechnologie zu testen. Doch das Experiment läuft schief, und sie finden sich plötzlich in den von ihnen erschaffenen Geschichten wieder – eine Mischung aus Science-Fiction und Fantasy. Nur wenn sie zusammenarbeiten, können sie der virtuellen Welt entkommen.

Ob die Verfilmung von „Split Fiction“ tatsächlich das Licht der Kinoleinwand erblickt, bleibt abzuwarten. Schließlich wurde bereits 2022 eine Adaption von „It Takes Two“ angekündigt, ohne dass seither nennenswerte Fortschritte bekannt wurden. Fans des Spiels sollten also vorsichtig optimistisch bleiben. Bis dahin bleibt „Split Fiction“ eines der besten Koop-Erlebnisse auf Konsole und PC – und ein Film, den wir hoffentlich bald im Kino erleben dürfen.

Bis dahin ist „Split Fiction“ als Spiel unbedingt zu empfehlen, aus dem wir unsere Eindrücke im aktuellen Review festgehalten haben.