Split Fiction: Friend Edition vorgestellt – Endlich ein Spiel, das Freunde mitliefert

EA und Hazelight Studios haben mit der „Split Fiction: Friend Edition“ eine Innovation vorgestellt, die Koop-Gaming revolutionieren soll – indem sie eins der größten Hindernisse einfach aus dem Weg räumt: fehlende Freunde. Denn diese Special Edition enthält nicht nur das Spiel und einen zweiten Controller, sondern auch Greg. Einen echten Menschen. Mit der Post geliefert. Weil, warum auch nicht?

Greg, offiziell der erste Freund zum Auspacken, zeigt sich begeistert: „Ich fühle mich geehrt, dass ich als erster lebender Bonusinhalt Teil eines Spiels bin. Als Josef Fares mir sagte, ich solle in die Kiste steigen, hatte ich kurz Bedenken. Aber hey, die ist echt bequem. Ich freue mich darauf, quer durch die Welt geschickt zu werden, neue Freundschaften zu schließen und mit einem großen High-Five aus der Box zu springen.“

Eine Freundschaft zum Auspacken

Mit der Friend Edition reagieren EA und Hazelight Studios auf ein Problem, das viele Koop-Games plagt: Man braucht jemanden, der mitspielt. Wer sich also bisher auf der Suche nach einemq Koop-Partner durch Discords, Foren und soziale Medien quälen musste, kann jetzt einfach das Premium-Bundle bestellen – und den perfekten Mitspieler gleich mit dazu bekommen.

Natürlich gibt es vereinzelt Kritik an dem Konzept. Scott Forrest, Chief Publishing Officer bei EA, wirkte bei der Ankündigung wenig begeistert: „Sie haben WAS vor?! Nein, selbstverständlich haben wir das nicht genehmigt! Wieso um alles in der Welt verschickt man Menschen mit der Post, wenn die Leute ebenso gut dem Discord beitreten und kostenlos miteinander über den Freunde-Pass spielen können?“

Aber wie heißt es so schön? Innovation erfordert Opfer. Und wenn das Opfer Greg heißt und sich bereit erklärt, in einer Kiste von A nach B transportiert zu werden, dann soll das wohl so sein. Laut Hazelight sollen in Zukunft noch weitere Freunde auswählbar sein – von enthusiastischen Gamer bis zu geduldigen Erklärbären, die auch noch in Stunde drei gerne wiederholen, welche Taste man für das Springen drücken muss.

Für alle, die keine Friend Edition ergattern konnten: Crossplay und der Freunde-Pass bleiben weiterhin eine Option. Wer also seinen Koop-Partner nicht physisch zugestellt bekommen möchte, kann das Spiel auch einfach so genießen. Aber mal ehrlich: Wer möchte das schon?

„Split Fiction“ erscheint offiziell am 06. März.