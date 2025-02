Split Fiction: Grafik- und Performance-Modi, Zugänglichkeitsoptionen und mehr

Electronic Arts und Hazelight haben endlich die technischen Details zu Split Fiction enthüllt, dem kommenden Koop-Abenteuer, das in die Fußstapfen von It Takes Two tritt. Besonders erfreulich: Sowohl die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X liefern eine dynamische 4K-Auflösung bei butterweichen 60 FPS. Auch Spieler auf der Xbox Series S kommen in den Genuss von 60 Bildern pro Sekunde – allerdings „nur“ in 1080p.

Optimierte Performance für jede Plattform

Die Entscheidung, auf allen Plattformen 60 FPS zu priorisieren, dürfte Fans des Genres freuen. Schon It Takes Two (unser Review) setzte auf ein dynamisches 4K, um flüssiges Gameplay zu gewährleisten. Split Fiction bleibt diesem Ansatz treu und sorgt so für eine visuell beeindruckende und ruckelfreie Erfahrung.

Ein weiteres Highlight ist die Crossplay-Unterstützung. Völlig plattformunabhängig können Freunde gemeinsam spielen. Dank des bewährten Friends Pass muss zudem nur eine Person eine Kopie des Spiels besitzen – der Partner kann einfach kostenlos beitreten. Eine innovative Lösung, die Koop-Titel zugänglicher macht.

Regisseur Josef Fares gibt an, dass die Hauptgeschichte zwischen 12 und 14 Stunden dauert. Wer sich Zeit nimmt und Nebeninhalte erkundet, kann die Spielzeit noch weiter strecken. Perfekt für Spieler, die tief in die Geschichte eintauchen wollen.

Umfangreiche Zugänglichkeitsoptionen

Hazelight setzt auch bei der Barrierefreiheit Maßstäbe. Neben anpassbaren Untertiteln – inklusive Optionen für Hörgeschädigte – lassen sich auch Gameplay-Elemente optimieren. Spieler können beispielsweise das Tastenhämmern und Stickwackeln durch einfachere Eingaben ersetzen oder den erlittenen Schaden individuell anpassen.

Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Kontrollpunkte zu überspringen – ideal für Spieler, die sich vor allem auf die Story konzentrieren möchten. Wer zudem Wert auf personalisierte Steuerung legt, kann die Analogsticks vertauschen, die Sensibilität anpassen und benutzerdefinierte Eingaben verwenden.

Lange müssen Fans nicht mehr warten: Split Fiction erscheint am 6. März weltweit und verspricht ein ebenso emotionales wie actiongeladenes Koop-Erlebnis. Wer bereits von It Takes Two begeistert war, sollte diesen Titel unbedingt im Auge behalten.