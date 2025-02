Split Fiction – So viel Spielzeit steckt in dem Koop-Adventure

Die Hauptgeschichte von Split Fiction erstreckt sich über 12 bis 14 Stunden. Das hat Creative Director Josef Fares in einem Interview mit MinnMax verraten. Doch wer sich intensiver mit den optionalen Inhalten beschäftigt, kann noch mehr Spielzeit aus dem kooperativen Action-Adventure herausholen.

Split Fiction habe viel mehr zu bieten

Split Fiction sorgt seit seiner Ankündigung für Begeisterung. Die Entwicklung ist nahezu abgeschlossen, und die Veröffentlichung am 6. März rückt in greifbare Nähe. Mit einer geschätzten Hauptspielzeit von 12 bis 14 Stunden reiht es sich in die Tradition des gefeierten Vorgängers It Takes Two ein, das eine ähnliche Länge aufwies.

Fares betonte jedoch, dass Split Fiction deutlich mehr zu bieten habe als nur die Hauptgeschichte. Die optionalen Inhalte würden das Spielerlebnis erweitern und eine längere Spielzeit ermöglichen. Konkrete Zahlen nannte er nicht, doch basierend auf den Erfahrungen mit It Takes Two könnte die gesamte Spielzeit auf bis zu 16 oder 17 Stunden anwachsen. Besonders spannend: Laut Fares sollten sich Spieler die Nebeninhalte keinesfalls entgehen lassen.

It Takes Two Fortsetzung?

Zusätzlich zur Diskussion um die Spielzeit kam auch die Frage nach einer möglichen Fortsetzung von It Takes Two auf. Trotz des Rufs von Hazelight Studios, stets neue kreative Wege zu beschreiten, scheint die Idee einer direkten Fortsetzung nicht ausgeschlossen. In demselben Interview erklärte Fares, dass er sich unter allen bisherigen Hazelight-Titeln am ehesten eine Fortsetzung von It Takes Two vorstellen könnte.

Obwohl er keine konkreten Pläne bestätigte, ließ er die Tür offen: „Wer weiß, Mann? Man weiß nie, was die Zukunft bei Hazelight bringt.“ Angesichts der beeindruckenden Verkaufszahlen von mehr als 20 Millionen Exemplaren könnte es ein großer Fehler sein, diese Möglichkeit auszuschließen. Ein potenzielles „It Takes Three“ wäre sicher für viele Fans eine erfreuliche Nachricht.

Für den Moment konzentriert sich Hazelight Studios jedoch voll auf Split Fiction. Mit dem näher kommenden Release wird sich bald zeigen, ob es erneut gelingt, mit innovativem Gameplay und emotionaler Storytelling zu überzeugen. Spieler auf PS5, Xbox Series X/S und PC dürfen sich jedenfalls auf ein einzigartiges Koop-Erlebnis freuen.