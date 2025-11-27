Es gibt Spiele, die beim ersten Versuch stolpern, beim zweiten aber ihren Rhythmus finden. Splitgate 2 scheint genau dort zu stehen. Fünf Monate nach dem abrupten Rückzug in die Beta kündigt 1047 Games nun an, dass der Arena-Shooter am 4. Dezember 2025 zurückkehrt, deutlich früher als das bisher kommunizierte „Anfang 2026“.

Spannend ist nicht nur das neue Datum, sondern der Ton, den das Studio anschlägt. CEO Ian Proulx nimmt jeden Wind aus der klassischen Hype-Maschinerie: kein großes Feuerwerk, kein Event, kein Druck. Stattdessen das Versprechen, ein Spiel zu liefern, das sich Stück für Stück beweisen soll.

Für ein Projekt, das im Sommer ehrlicherweise einräumen musste, „zu früh“ gestartet zu sein, ist das bemerkenswert, und wirkt fast wie eine bewusste Gegenbewegung zu einem Markt, der üblicherweise vom großen Day-One-Erfolg lebt.

Was sich seit der Beta geändert hat, und was der Relaunch bedeutet

Die ursprüngliche Version von Splitgate 2 war ambitioniert, aber sichtbar unfertig. Als das Team im Juli die Reißleine zog und die Server in den Beta-Zustand zurückversetzte, wirkte das wie Schadensbegrenzung. Heute liest es sich eher wie ein Schritt der Selbstkorrektur.

Proulx betont in seinen jüngsten Kommentaren, dass der neue Build intern deutlich besser ankommt. Playtests seien nicht gigantisch groß, aber konstant gewachsen, sowohl beim Player Count als auch beim Net Promoter Score. Ein nüchterner, aber wichtiger Hinweis: Qualität kann sich auch ohne Rampenlicht herumsprechen.

Interessant ist auch der Umgang mit äußeren Erwartungen. Auf Reddit stellte Proulx klar, dass der neue Termin nichts mit Investorendruck zu tun habe. Das Studio sei nicht in einer Position, in der Geldgeber „den Stecker ziehen“ könnten. Die Entscheidung für Dezember sei intern getroffen worden, und aus Überzeugung.

Kleine Kontroverse, klare Ansage

Der Name Proulx war 2025 schon einmal Thema, als er auf der Summer Game Fest-Bühne mit dem Slogan-Hut „Make FPS Great Again“ für Stirnrunzeln sorgte und sich später entschuldigte. Beim Relaunch möchte er nun jede mögliche Fehlinterpretation vermeiden, inklusive der Frage, ob er die Bühne der Game Awards nutzen werde. Die Antwort: ein trockenes „lol, nein“.

Für Spieler ist das am Ende zweitrangig. Entscheidender ist die Frage: Kommt Splitgate 2 diesmal in dem Zustand, in dem ein Portal-Shooter mit kompetitivem Anspruch sein muss? Die Beta-Phase hat das Fundament geschärft, nun muss sich zeigen, ob das Spiel langfristig trägt.