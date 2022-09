Splitgate – Letztes Update & größeres Projekt mit der Unreal Engine 5 angekündigt

Splitgate vereint eine Arena-Shooter-Mechanik in Kombination mit einem spielerischen, physikbasierten Spieldesign, das ein völlig neues und fesselndes Shooter-Genre erschuf. Hiefür hat Entwickler 1047 Games einige der Top-Talente der Branche rekrutiert und wird dies auch weiterhin tun, während das Studio seine Aufmerksamkeit auf ein frisches, neues Splitgate-Projekt richtet, das von Grund auf in der Unreal Engine 5 entwickelt wird.

Splitgate verlässt damit die Beta-Phase offiziell am 15. September und geht in die nächste Saison über, die einen neuen, kostenlosen Battle Pass, zahlreiche Level mit neuen Charakteren, Skins und mehr mit sich bringt.

