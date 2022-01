Splitgate startet bald in die Beta Season 1, inkl. Karten-Editor

In wenigen Tagen startet der Erfolgs-Shooter Splitgate in die Beta Season 1 und bringt damit den Karten-Editor ins Spiel. Los geht es am 27. Januar 2022 mit einer Reihe von neuen Features, Modi und Verbesserungen.

Außerdem neu ist die von Grund auf gestaltete Karte „Foregone Destruction“, die die Arena auf ein neues Level bringt und das gesamte Spiel weiterentwickeln wird. Neue Item- und Waffendesigns werden ebenfalls hinzugefügt, zusammen mit einem neuen 100-Level-Battle-Pass, neuen Charakteren, Bannern, Sprays und zwei völlig neuen Spielmodi: Evolution und One Flag Capture-the-Flag.

Der Karten-Editor

Mit der Einführung des Custom Map Creators können Spieler ihre eigenen Karten erstellen und spielen, einschließlich der Möglichkeit, Karten gemeinsam zu erstellen und mit anderen zu teilen. Das Kartenerstellen gibt euch damit die Möglichkeit, Objekte, Waffen, Spawns, Gebäudeblöcke, Portalwände und vieles mehr zu erstellen und zu platzieren – und erlaubt außerdem das Drehen und magnetische Einrasten zwischen den Szenerien, um das Platzieren von Objekten zu erleichtern. Der Map Creator ist zudem vollständig anpassbar, unterstützt Controller, Maus und Tastatur und kann von allen interessierten genutzt werden.

„Unser Custom Map Creator wird sich zusammen mit dem Rest des Spiels weiterentwickeln“, verspricht Ian Proulx, CEO von 1047 Games. „Wir betrachten die neue Funktion als ein evolutionäres Tool, das von der Community vorangetrieben wird – es ist ein wichtiges Feature für Fans, das sie vom ersten Tag unserer neuen Saison an nutzen können, und wir sind sehr daran interessiert, von der Community zu erfahren, welche Art von Features und Tools sie sich darüber hinaus noch wünschen.“

Foregone Destruction-Karte

Ebenfalls neu ist die Karte „Foregone Destruction“, die sich durch eine hohe Detailgenauigkeit und ein Gesamtdesign auszeichnet, das einen Hinweis darauf gibt, was die Fans in zukünftigen Updates für andere Karten im Spiel erwarten können – und was sie erleben werden, wenn neue Karten online gehen.

Ergänzt wird diese von dem brandneuen Evolutionsspielmodus, einem rundenbasierten Modus, bei dem das Team, das die vorherige Runde verloren hat, in jeder Runde verbesserte Waffenausrüstungen erhält. Ebenfalls neu in der Beta Season 1 ist der One Flag Capture-the-Flag-Modus, eine rundenbasierte Version von Capture-the-Flag, bei der ein Team die Flagge verteidigt und ein anderes Team versucht, sie zu erobern. Die Teams wechseln sich in der Offensive und Defensive ab, und das Team mit den meisten gewonnenen Runden gewinnt am Ende das Spiel.

Mit Evolution und One Flag Capture-the-Flag erhöht sich die Gesamtzahl der von Splitgate angebotenen Spielmodi auf 21. Um die neuen Spielmodi abzurunden, wird in Splitgate Beta Season 1 auch eine neue Simulationskarte namens Hotel, vorgestellt, die in 3v3-Modi wie Takedown, Showdown und dem neuen Modus Evolution zum Einsatz kommt.

Fans können sich außerdem auf einen brandneuen Level 100 Battle Pass freuen, der einige kostenlose und einige kostenpflichtige Inhalte enthält, mit denen sie ihren Spielstil weiter optimieren können. Sie können sich außerdem auf neue kostenlose Waffenskins freuen, wie z. B. die Epic Starlight Shotgun, mit der man Feinde aus nächster Nähe effektiv ausschalten kann und den fantastischen Rare Glitch Launcher, der ebenso tödlich wie farbenfroh ist.