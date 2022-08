SpongeBob kehrt noch einmal in einem neuen fantastischen Abenteuer auf den Bildschirm zurück. SpongeBob und Patrick reisen darin in eine Vielzahl unterschiedlicher Wunschwelten, jede mit ihren eigenen Einstellungen und Regeln, wie die Wild West Jellyfish Fields oder der Halloween Rock Bottom.

Seid ihr bereit, Kinder? Ich kann euch nicht hören! Was könnte schiefgehen, wenn man die Tränen der Wunscherfüllung in den Händen von SpongeBob und Patrick lässt? Absolut nichts, oder? Abgesehen davon, dass der Stoff, der das Universum zusammenhält, sich auflöst und Portale in wilde Wunschwelten öffnet. Ein Kinderspiel für unseren Lieblingsschwamm!, heißt es zum Trailer.

Auch SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake war auf dem gestrigen THQ Nordic Showcase zugegen, das sich dort in einem neuen Trailer gezeigt hat.

What do you think?