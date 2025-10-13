SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide schon jetzt gratis spielen

Ein neuer Tag, ein neues Chaos in Bikini Bottom – doch diesmal schwebt ein grüner Schleier über der Stadt. In SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide hat der berüchtigte Fliegende Holländer mal wieder zugeschlagen und halb Bikini Bottom in geisterhafte Gestalten verwandelt.

Sogar SpongeBob selbst bleibt davon nicht verschont. Zum Glück können er und Patrick zwischen ihrer normalen und ihrer geisterhaften Form wechseln, ein cleveres Gameplay-Feature, das schon in der neuen Demo auf PS5 ausprobiert werden kann.

Mit rund 5 GB Speicherplatz ist der Download überschaubar, bietet aber überraschend viel Inhalt. Spieler erleben die ersten Kapitel des 3D-Plattformers, erkunden bunte Korallenareale und dürfen zwischen beiden Helden hin- und herschalten, um Rätsel zu lösen oder Umgebungen zu erkunden.

Zwei Helden, zwei Welten

Was sofort auffällt: Titans of the Tide kombiniert den klassischen SpongeBob-Humor mit frischen Ideen. Der Wechsel zwischen Geister- und Normalform verändert nicht nur das Aussehen der Charaktere, sondern auch ihre Fähigkeiten, etwa beim Überqueren von Abgründen oder beim Einsatz spezieller Objekte.

Die Demo führt euch durch bekannte Orte wie Goldfish Island, wo angeblich der Schatz von Captain Roly versteckt liegt. Auf dem Weg dorthin trifft man auf schwebende Plattformen, grüne Geister und natürlich jede Menge skurrile Dialoge, die den typischen SpongeBob-Charme ausmachen. Besonders gelungen: Patrick, der als Sidekick diesmal mehr als nur Witze liefert, er ist spielmechanisch gleichwertig und sorgt mit seiner Geisterform für alternative Lösungswege.

Ein vielversprechender Vorgeschmack

Wenn die Demo ein Vorgeschmack auf das fertige Spiel ist, könnte SpongeBob SquarePants: Titans of the Tide einer der bisher besten 3D-Ableger der Reihe werden. Das Wechseln zwischen zwei Welten bringt frischen Wind ins bekannte Konzept, und der spielbare Humor trifft genau den richtigen Ton zwischen Nostalgie und Neugier.

Der vollständige Release folgt am 18. November, aber wer jetzt schon in See stechen will, sollte die PS5-Demo ausprobieren. Vielleicht findet ihr ja schon den ersten Hinweis auf Captain Rolys legendären Schatz.

Was meint ihr – kann Titans of the Tide an die Qualität von The Cosmic Shake anknüpfen oder wird’s diesmal eher Geisterstunde?