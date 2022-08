Squad 51 vs. the Flying Saucers verfügt zudem über mehrere Schwierigkeitsstufen, englische Sprachausgabe, Multiplayer und vieles mehr.

In 11 verschiedenen Levels schießt sich die Crew der Squad 51 ihren Weg frei im Kampf gegen den abscheulichen Director Zarog. Der böse Anführer hat eine Alien-Invasion auf der Erde zu verantworten und es ist an der Zeit, für die Freiheit der Menschheit zu kämpfen. Als LIEUTENANT KAYA schließt man sich der Squad 51 an und stellt sich fliegenden Untertassen, außerirdischen Jägern und Monstern am Himmel der 1950er Jahre entgegen. Immer im Blick; Die Zukunft der Erde liegt in euren Händen! Wird die Armada der tapferen Piloten von Squadron 51 eine Chance gegen ZAROGS diabolische Flotte fliegender Untertassen haben?

Klassische Shooter-Action mit der Ästhetik der 50er Jahre Sci-Fi Filme? Das bietet Squad 51 vs. the Flying Saucers, das im Herbst für PlayStation 5 und PS4 erscheint.

