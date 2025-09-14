Squadron 42: Content Director sorgt für Zweifel am Release 2026

Wird Squadron 42 wirklich 2026 erscheinen? Offiziell hält Cloud Imperium Games an diesem Termin fest. Doch eine neue Aussage von Content Director Jared Huckaby hat die Community ins Grübeln gebracht, und die ohnehin fragile Geduld der Fans erneut auf die Probe gestellt.

„Ich weiß nicht, ob wir es schaffen“

In einem Livestream erklärte Huckaby, dass Squadron 42 dieses Jahr nicht auf der CitizenCon Direct vertreten sein werde. Das Team arbeite konzentriert am Spiel und könne sich keine Ablenkungen leisten. Zugleich relativierte er aber die ursprüngliche Ansage: „Wir haben 2026 als Ziel gesetzt. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Wir werden alles versuchen, aber Spieleentwicklung ist unberechenbar.“

Damit wollte er laut späterem Forumspost keine konkrete Verschiebung andeuten, sondern nur auf die Unsicherheiten im Entwicklungsprozess hinweisen. Trotzdem: Wer jahrelang auf ein Release wartet, hört solche Worte naturgemäß mit spitzen Ohren.

Großprojekt mit Hollywood-Flair

Squadron 42 ist die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen, die seit Ende 2023 in der Polishing-Phase stecken soll. Entwickler Chris Roberts beschreibt das Projekt gern als Mischung aus Star Wars und Top Gun – ein filmisches Weltraumepos mit Action und Drama.

Die Messlatte liegt jedenfalls hoch. Mit einer Starbesetzung von Gary Oldman über Mark Hamill bis hin zu Henry Cavill will man Blockbuster-Qualität liefern. CIG selbst hofft, dass Squadron 42 2026 ein Ereignis in der Größenordnung von GTA VI wird. Angesichts von über 865 Millionen US-Dollar Crowdfunding ist klar, dass dieses Spiel zu den teuersten Wagnissen der Gaming-Geschichte gehört.

Realistisch betrachtet ist 2026 möglich, aber keineswegs garantiert. Huckabys Aussage zeigt, dass auch intern Zweifel bestehen – oder zumindest ein Bewusstsein für die Risiken. Für die Fans heißt das: Erwartungen zügeln, bis ein fester Release-Termin wirklich schwarz auf weiß steht.