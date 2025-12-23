Squadron 42 ist komplett spielbar – Update zum Release 2026

Nach längerer Funkstille meldet sich Cloud Imperium Games mit einem Update, das zumindest auf dem Papier optimistisch klingt. Squadron 42 ist laut Studio inzwischen von Anfang bis Ende spielbar, soll über 40 Stunden Umfang bieten und weiterhin 2026 erscheinen. Ein nüchterner Statusbericht, aber immerhin ein greifbares Update.

Squadron 42: Spielbar heißt nicht fertig

CEO Chris Roberts spricht in dem aktuellen Update von einem wichtigen Meilenstein. Alle Kapitel sind durchspielbar und intern wird das komplette Spiel regelmäßig getestet. Das ist mehr als eine Tech-Demo, aber noch kein fertiges Produkt. Aktuell liegt der Fokus klar auf dem Feinschliff, also Performance, Bugfixing, Balancing und Optimierung.

„Spielbar“ bedeutet hier nicht Beta-Qualität für Endkunden, sondern ein vollständiger, funktionierender Build, der noch sichtbar Ecken und Kanten hat. Nach Branchenerfahrung ist das Standard, gerade bei einem stark inszenierten Singleplayer-Spiel dieser Größenordnung.

Technik als Kernversprechen

Technisch bleibt Squadron 42 das, was Star Citizen seit Jahren verspricht, darunter nahtlose Übergänge zwischen Ego-Perspektive, Fahrzeugen, Raumkämpfen und Planeten ohne Ladebildschirme. Das ist kein neues Versprechen, aber laut Roberts inzwischen stabil genug, um das gesamte Spiel zu tragen.

Entscheidend wird sein, ob diese Technologie am Ende auch zuverlässig funktioniert, und zwar nicht nur auf High-End-PCs. Hier bleibt Cloud Imperium Games konkrete Aussagen schuldig.

Große Namen, große Erwartungen

Inhaltlich setzt Squadron 42 auf cineastische Inszenierung mit prominenter Besetzung – Mark Hamill, Gary Oldman, Gillian Anderson oder Henry Cavill sind nur einige davon. Bereits gezeigte Szenen wirkten beeindruckend, aber auch stark geskriptet. Ob das Gameplay über 40 Stunden dieses Niveau halten kann oder sich zu sehr auf Inszenierung verlässt, ist aktuell offen.

Dass Squadron 42 2026 weiterhin realistisch erscheint, ist die eigentliche Hoffnung dieses Updates. Nach über einem Jahrzehnt Entwicklung ist „vollständig spielbar“ hoffnungsvoller Schritt. Entscheidend wird sein, ob Cloud Imperium Games den letzten, schwierigsten Teil der Entwicklung – Optimierung und Stabilität – konsequent zu Ende bringt.