Square Enix bereitet Rückkehr von Drakengard-Serie vor – Gerücht

Square Enix könnte bald die Fans der Drakengard-Reihe überraschen. Laut dem bekannten Insider Dusk Golem, der sonst für seine Informationen zu Resident Evil und Capcom bekannt ist, steht offenbar eine offizielle Ankündigung noch in diesem Monat bevor. Diese könnte entweder bei einem State of Play oder auf der Tokyo Game Show stattfinden.

Grund für die Spekulation: Die überraschende Veröffentlichung des Drakengard-Original-Soundtracks letzte Woche auf Steam und Spotify. Dusk Golem deutet an, dass dies kein Zufall war, sondern gezielt als Teaser für ein kommendes Projekt der Reihe dienen könnte.

Ob es sich dabei um ein neues Drakengard-Spiel oder ein weiteres Kapitel im NieR-Universum handelt, ist derzeit unklar. NieR, als Spin-off von Drakengard, hat seit 2010 eine größere Spielerbasis erreicht, insbesondere mit NieR Automata, das 2016 erschien und PlatinumGames maßgeblich zum Erfolg verhalf.

Von PS2-Kult zu moderner RPG-Legende

Die Drakengard-Reihe begann 2003 als PS2-exklusives RPG von Entwickler Cavia. Trotz gemischter Kritiken wurde das Spiel über die Jahre zu einem Kultklassiker. 2005 folgte Drakengard 2, und 2010 entstand das Spin-off NieR. Drakengard 3 erschien 2013 von Access Games, nachdem Cavia bereits 2010 geschlossen worden war.

Obwohl NieR inzwischen kommerziell erfolgreich ist, blieb Drakengard eine Nische. Die aktuelle Veröffentlichung des ursprünglichen Soundtracks deutet jedoch darauf hin, dass Square Enix die Reihe vielleicht wieder in den Fokus rücken möchte, sei es durch Remaster, Re-Releases oder gar ein neues Spiel.

Was bedeutet das für Spieler?

Für Fans der Serie ist die Nachricht spannend: Drakengard könnte endlich die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. Die Veröffentlichung des Soundtracks lässt vermuten, dass Square Enix gezielt Nostalgie und Vorfreude erzeugen möchte. Gleichzeitig bleibt offen, ob es sich um ein Re-Release des Originals oder um eine Fortsetzung handelt.

Die nächsten Wochen werden entscheidend: Wer auf Neuigkeiten hofft, sollte sowohl State of Play als auch die Tokyo Game Show im Auge behalten. Die Frage bleibt: Wird Drakengard endlich wieder im Rampenlicht stehen oder bereitet Square Enix nur einen cleveren Nostalgie-Coup vor?