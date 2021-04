Square Enix kündigt digitale E3 Event an, inkl. Ankündigungen

Square Enix wird auch in diesem Jahr wieder an der E3 teilnehmen, wenngleich nur wieder in einem digitalen Rahmen.

Das gab der Publisher heute mit groben Details bekannt, wonach der Showcase wie erwartet im Juni stattfindet. Bislang bestätigt sind jüngst veröffentlichte Spiele wie Outriders, das in Kürze erscheinende NieR Replicant ver.1.22474487139 und Final Fantasy VII Remake Intergrade für PS5, das im Juni erscheint.

In der Ankündigung dazu sagte Square Enix Boss Yosuke Matsuda:

„Outriders, dessen Veröffentlichung verschoben wurde, wurde am 1. April veröffentlicht, und NieR Replicant Version 1.22474487139… wird ebenfalls im April veröffentlicht. Darüber hinaus wird Final Fantasy VII Remake Intergrade im Juni veröffentlicht. Wir werden den Rest des Line-Ups [später] bekannt geben und planen auch eine Ankündigung auf der E3 im Juni. Halten Sie also bitte die Augen offen.“

Es wird also mindestens eine, wenn nicht sogar mehrere Neuankündigungen geben. Nähere Details dazu folgen in den kommenden Wochen.