Square Enix Presents ab 21:15 hier im Livestream

Nach Microsoft und Bethesda ist ab 21:15 Uhr nun auch Square Enix mit ihrer E3 Show Square Enix Presents an der Reihe, die ihr hier live verfolgen könnt.

Die ebenfalls vollständig digitale Show verspricht auch diesmal Weltpremieren, Ankündigungen neuer Spiele, Updates und Neuigkeiten zu bestehenden Games. Mit dabei sind Babylon’s Fall, Life is Strange, Marvel’s Avengers, sowie die Weltpremiere des neuen Spiels von Eidos-Montréal, hinter dem ein neues Guardians of the Galaxy vermutet wird.

Der offizielle Programmplan:

Die Weltpremiere eines neuen Spiels von Eidos-Montréal

Spannende Neuigkeiten zu BABYLON’S FALL

Details zur MARVEL’S AVENGERS Black Panther Erweiterung: „Krieg um Wakanda“ und Updates zu bevorstehenden Events im Spiel

Ein tieferer Einblick in Life is Strange: True Colors und ein erster Blick auf die Life is Strange: Remastered Collection

Letzteres ist zwar schon angekündigt, wirklich Infos gab es bislang aber nicht zur Neuauflage. Ein kürzlicher Leak stellt allerdings einen Release im September in Aussicht.

Wann : 13. Juni um 21:15 Uhr

: 13. Juni um 21:15 Uhr Wo : Youtube, Twitch,hier bei uns im Livestream

: Youtube, Twitch,hier bei uns im Livestream Was: Babylon’s Fall, Life is Strange, Marvel’s Avengers und mehr

Alle relevanten Infos vom Showcase gibt es dann wieder parallel und im Anschluss hier bei uns nachzulesen.