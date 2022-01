Square Enix stellt Line-Up für 2022 vor, ohne Final Fantasy XVI?

Square Enix hat sein Line-Up für 2022 vorgestellt und lässt dabei einen wichtigen Titel missen, den man sich für dieses Jahr erhofft hat – Final Fantasy XVI.

Den Anfang macht im Februar die Remastered Collection des original Life is Strange von DontNod, gefolgt von Babylon’s Fall und Chocobo GP im März. Kurz darauf wird es so richtig spannend mit Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, das von Koei Tecmo entwickelt wird, sowie dem PS5 Highlight Forspoken im Mai 2022.

Später in diesem Jahr folgen außerdem noch die Outriders Worldslayer-Erweiterung und Star Ocean: The Divine Force, dessen Release bisher nicht näher eingegrenzt wurde.

„Es wird ein besonders aufregendes Jahr, wenn ihr Square Enix-Fans seid. Im Jahr 2022 brecht auf, um in STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN gegen die Dunkelheit zu kämpfen, entdeckt eine ganz neue Welt im atemberaubenden Forspoken und treffen euch mit einigen alten Freunden in der Life is Strange Remastered Collection wieder. Und das kratzt nur an der Oberfläche dessen, was wir dieses Jahr veröffentlichen!“

Square Enix Games in 2022

Life is Strange Remastered Collection – 01. Februar 2022

FINAL FANTASY VI pixel remaster – Februar 2022 (PC)

Babylon’s Fall – 03. März 2022

Chocobo GP – 10. März 2022 (Switch)

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 18. März 2022

Forspoken – 24. Mai 2022

Outriders Worldslayer Expansion – 2022

Star Ocean: The Divine Force – 2022

Was Final Fantasy XVI betrifft, ist man eigentlich von diesem Jahr ausgegangen, wonach es aktuell nun nicht mehr aussieht. Einzig der Hinweis, es gäbe noch einige Überraschungen, lässt darauf hoffen. Aber würde man einen Titel wie Final Fantasy XVI einfach so verschweigen?

Auch der offizielle PlayStation Blog hat in seiner Jahresvorschau auf Final Fantasy XVI verzichtet, obwohl das Rollenspiel ein starkes Zugpferd für die PS5 werden dürfte.