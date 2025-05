Square Enix zieht den Stecker – und startet neu: Multiplattform statt Exklusiv-Zirkus, KI statt Nostalgie

Der alte Kurs ist tot, es lebe der Reboot: Square Enix drückt den Reset-Knopf – und zwar nicht nur für eine Serie, sondern für das gesamte Unternehmen. In den nächsten drei Jahren will der Publisher endlich aus seiner kreativen Dauerkrise ausbrechen und sich ein neues Fundament für die Zukunft zimmern. Exklusivdeals, Entwicklerchaos und konfuse Release-Pläne? Alles auf dem Abstellgleis.

Final Fantasy für alle – oder keiner

Das Herzstück des Neustarts: Multiplattform oder nichts. Statt sich mit zeitlich begrenzten Exklusivitäten selbst ins Bein zu schießen, sollen kommende AAA-Spiele künftig direkt auf PS5, Xbox, PC und – ja, sogar Nintendo-Plattformen – erscheinen. Ein kluger Schachzug, wenn man bedenkt, wie viel Umsatz und Reichweite die alten Plattformgrenzen gekostet haben. Final Fantasy VII Rebirth war offenbar nicht nur ein Spiel, sondern eine Lektion.

„Mehr Reichweite, mehr Spieler, mehr Geld“ lautet nun das neue Mantra. Besonders die „HD-Titel“, also große, grafikintensive Blockbuster, sollen konsequent auf mehreren Systemen starten – ob alte Katalogtitel oder brandneue Franchises. Square Enix will wieder überall mitspielen, nicht nur auf der exklusiven Couch von Sony.

Schluss mit Entwickler-Wildwuchs

Doch nicht nur die Vertriebsstrategie bekommt einen neuen Anstrich. Auch unter der Haube wird umgebaut – radikal. Entwicklungsprojekte, die sich wie Kaugummi ziehen, werden in Zukunft früher beerdigt. Gleichzeitig gibt’s für erfolgversprechende Ideen mehr Ressourcen, bessere Tools – und KI.

Eine neue F&E-Abteilung soll frischen Wind in den verstaubten Entwicklungsapparat bringen. Smarte Technologien, bessere Workflows und vor allem eine einheitliche Führung sollen die Produktion straffen. Statt zehn Studios mit zehn Visionen gibt’s künftig gebündelte Verantwortung und strukturierte Teamarbeit. Square Enix will raus aus dem Patchwork – hin zu einem Studio, das an einem Strang zieht.

Neue Welten – auch jenseits des Controllers

Und als wäre das nicht genug, geht’s auch medial in die Breite: Gemeinsam mit dem japanischen Sender TBS will Square Enix neue Formate und Inhalte entwickeln, die über klassische Spiele hinausgehen. Ob Serien, Animationen oder andere popkulturelle Ableger – die Marke Square Enix soll künftig mehr sein als ein Logo auf einer Spielverpackung.

Was bleibt, ist ein ambitionierter Plan. Ob der Reboot zündet oder in altbekannter Square-Manier in Schönheit scheitert, wird sich zeigen. Aber immerhin: Das Unternehmen erkennt endlich, dass man sich nicht ewig von gestern ernähren kann.