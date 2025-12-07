Squirrel with a Gun – Varmint Collection Update sorgt für noch mehr Chaos

Squirrel with a Gun hat in dieser Woche das Varmint Collection-Update erhalten. Das kostenlose DLC-Paket erweitert die chaotische Action um eine ganze Reihe neuer, verschmitzter Kreaturen und Spielideen, und lässt Veteranen wie Neueinsteiger gleichermaßen neugierig auf Entdeckungen werden.

Mehr Tiere, mehr Chaos

Mit dem Varmint Collection-Update können Spieler nun spezielle Varmint-Felle sammeln, die euch in völlig neue Charaktere verwandeln. Von Cat with a Gun über Raccoon with a Gun bis hin zu Possum with a Gun – die Liste der verwandelbaren Tiere ist lang und sorgt für frischen Spielspaß. Wer sich den neuen Herausforderern stellt, trifft zudem auf sentient Trash Monsters, die das Viertel unsicher machen.

Ferner warten vier neue Bunker darauf, erkundet zu werden. Jeder Bunker hält goldene Eicheln und exotische Varmint-Felle bereit, eine direkte Einladung, tiefer in das skurrile Universum von Squirrel with a Gun einzutauchen.

New Game+ und Inhalte für erfahrene Spieler

Das Update bietet außerdem abwechslungsreiche Aktivitäten: Ein gefährliches Red-Light-Green-Light, ein Aufstieg auf eine gigantische Steineichhörnchen-Statue oder ein Lauf durch den riesigen Käfig einer besonders hinterhältigen Ratte. Für Entdecker gibt es außerdem eine stadtweite Eiersuche, die weitere Belohnungen und Überraschungen bereithält.

Neu ist auch New Game Plus. Spieler können Cutscenes erneut ansehen, beliebige Outfits kombinieren und die Reload Wheels über die bisherigen Grenzen hinaus verbessern. Das sorgt dafür, dass selbst Veteranen von Squirrel with a Gun neue Anreize haben, wieder einzutauchen.

Dee Dee Creations zeigt mit diesem Update, dass sie nicht nur neue Inhalte liefern, sondern die bestehende Spielmechanik sinnvoll erweitern. Es bleibt spannend zu beobachten, wie die Community die neuen tierischen Verwandlungen und Bunker-Rätsel annimmt.

Für Fans der Reihe ist der Varmint Collection DLC ein willkommener Grund, wieder einzutauchen, und für Neulinge ein guter Einstieg, um die quirrlige Welt von Squirrel with a Gun kennenzulernen. Weitere Eindrücke gibt es in unserem damaligen Review.