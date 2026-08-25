Stage Tour erscheint im Dezember mit Gibson-Lizenz und Roguelite-Modus

Die Entwickler von Stage Tour bringen am 10. Dezember 2026 ein neues Plastikgitarren-Spiel auf den Markt. Mit 90 lizenzierten Songs und einem Roguelite-Ansatz versucht der Titel, das ausgestorbene Rhythmus-Genre zu reanimieren.

Marktstart am 10. Dezember mit 90 Songs

Stage Tour erscheint am 10. Dezember 2026 für PC und Konsolen. Das Spiel beinhaltet zum Start über 90 lizenzierte Titel aus sechs Jahrzehnten, darunter Stücke von Metallica, Slipknot, den Red Hot Chili Peppers und Olivia Rodrigo. Für das visuelle Equipment sicherten sich die Entwickler eine Partnerschaft mit dem Hersteller Gibson: Über 180 Modelle der Marken Gibson, Epiphone und Kramer stehen als Ingame-Sammelobjekte bereit.

Das Gameplay deckt die klassischen Instrumente Lead-Gitarre, Bass, Schlagzeug und Gesang ab. Neben spezialisierter Plastik-Hardware unterstützt die Software Controller und PC‑Tastaturen. Unterstützt werden vier und fünf Bahnen auf vier Schwierigkeitsgraden. Der Schlagzeug-Modus bietet zusätzlich die Stufe Expert Plus. Neben einem lokalen und Online-Koop mit Crossplay ist ein neuer Tour-Modus integriert. Dieser nutzt Roguelite-Mechaniken für variierende Spielverläufe.

Ein Genre sucht seine zweite Generation

Vor fünfzehn Jahren überfluteten „Rock Band“ und „Guitar Hero“ den Markt bis zur absoluten Sättigung. Das Genre brach unter den eigenen Hardware-Bergen zusammen. Seitdem blieb die Nische weitgehend unbesetzt.

„Stage Tour“ kopiert das alte Fundament, ergänzt es aber um moderne Bindungselemente wie Roguelite-Strukturen und 50 freischaltbare Bandmitglieder. Der Erfolg hängt nicht an der Songliste. Entscheidend ist die Qualität und Verfügbarkeit der Plastik-Gitarren. Ohne funktionierende Hardware bringt auch ein starkes Setup aus Metallica und Slipknot keinen Umsatz. Stimmt die Logistik, trifft das Konzept auf eine neue Generation, die dieses Spielgefühl bisher nur aus Erzählungen kennt.

Wer noch Plastik-Instrumente im Keller lagert oder neue Hardware kaufen möchte, bekommt im Dezember das erste vollwertige Band-Spiel seit Jahren. Die Songauswahl deckt breite Geschmäcker ab. Der Roguelite-Modus ersetzt das monotone Durchspielen alter Karrieremodi.