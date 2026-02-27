Stage Tour: RedOctane meldet sich zurück – und will das Rhythmus-Genre neu starten

RedOctane ist zurück. Die Marke hinter Guitar Hero meldet sich mit einem neuen Projekt. Stage Tour soll als spiritueller Nachfolger an die goldenen Zeiten der Plastikgitarren anknüpfen – und 2026 als Plattform starten, einschließlich Konsolen. Das Studio spricht von einer „neuen Ära für Music-Rhythm-Gaming“ und will das Genre nicht nur beleben, sondern langfristig neu aufbauen.

Das klingt ambitioniert, aber auch nach einem riskanten Plan. Rhythmusspiele haben nach dem Hype der 2000er massiv an Zugkraft verloren. Viele Spieler verbinden das Genre mit teuren Instrument-Peripherien, Lizenzproblemen und einem Markt, der später übersättigt war.

Genau hier setzt RedOctane Games an. Stage Tour soll als Plattform gedacht sein, die sich über Jahre entwickelt und laut Studio gemeinsam mit der Community wächst. Also genau das, was Ubisoft mit Just Dance gemacht hat.

Neue Instrumente, alte Stärke – und offene Systeme

Ein zentraler Baustein sind neue Instrumente. Gitarren, Drums und weitere Controller sollen wieder eine Rolle spielen. Gleichzeitig verspricht das Studio Kompatibilität für normale Controller und sogar Keyboard-Support. Wer keine Hardware kaufen will, kann trotzdem mitspielen. Das senkt die Einstiegshürde und verhindert, dass sich Stage Tour direkt als Nischenprodukt selbst ausbremst.

Hier liegt jedoch auch ein fieser Punkt. Rhythmusspiele leben von Präzision und Haptik. Wenn die Chart-Mechanik nicht sauber auf die unterschiedlichen Eingabegeräte abgestimmt ist, leidet das Gameplay sofort. Die Entwickler sprechen von „Deep Charting Systems“. Das klingt gut. Wie es sich am Controller anfühlt und ob die Noten präzise reagieren oder ob Input-Latenzen den Flow zerstören, wird sich dann zeigen.

Gibson-Deal soll Authentizität sichern

RedOctane hat eine mehrjährige Partnerschaft mit Gibson bestätigt. Die Marken Gibson, Epiphone und Kramer werden integriert. Das ist nicht nur einfaches Lizenz-Branding, sondern schafft Wiedererkennungswert für Fans echter Gitarren. Gleichzeitig liefert es echten Musik-Style im Spiel.

Aber auch hier gilt: Lizenzpartnerschaften kosten Geld. Und dieses Geld landet oft indirekt beim Spieler – über Premium-Inhalte oder ein monetarisiertes Plattform-Modell. Der Publisher behauptet zwar, dass Stage Tour eine Community-getriebene Plattform wird. Ob das ohne aggressiven Shop funktioniert, bleibt abzuwarten.

Die Closed Alpha startet im Sommer 2026. Das ist der entscheidende Filter: Wenn die Veteranen aus der Clone Hero– und Rockband-Szene das Feedback-System in der Luft zerreißen, wird es eng. Der Markenname RedOctane zieht heute zwar noch, aber Nostalgie allein verkauft keine Plastikgitarren im Jahr 2026. Entweder man liefert eine technische Punktlandung, oder wir kriegen nur einen hübsch polierten Live-Service-Friedhof.