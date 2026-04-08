Stalker 2: Kostenloses „Sealed Truth“-Update schlägt Brücke zum ersten Story-DLC

GSC Game World veröffentlicht noch im April das Gratis-Update „Sealed Truth“ für „Stalker 2“, das mit der Rückkehr in das berüchtigte X-18 Labor den Weg für die kommende Story-Erweiterung „Cost of Hope“ ebnet. Das Update dient als spielerisches Prequel und soll offene Fragen der Hauptstory klären, bevor das erste große Add-on später im Jahr erscheint.

Im Zentrum steht die Rückkehr in das X-18 Labor – einen Ort, den Veteranen bereits aus „Shadow of Chornobyl“ kennen und der im aktuellen Teil eine grafische wie spielerische Generalüberholung erfährt.

Das X-18 Labor als Schauplatz der Wahrheit

Die Entscheidung, ausgerechnet das X-18 Labor in den Fokus zu rücken, ist kein Zufall. Als Forschungszentrum für psychische Strahlung bietet es die perfekte Bühne für den narrativen Übergang.

Atmosphärischer Fokus: Die Lore-Basis um psychische Wellen und Mutanten-Experimente wird genutzt, um die Vorgeschichte von „Cost of Hope“ zu erzählen.

Die Lore-Basis um psychische Wellen und Mutanten-Experimente wird genutzt, um die Vorgeschichte von „Cost of Hope“ zu erzählen. Überarbeitetes Design: Es handelt sich nicht um ein einfaches Asset-Recycling, sondern um eine für die 2024er-Engine optimierte Version, die neue Umweltgefahren integriert.

Dass GSC diesen Content gratis anbietet, ist ein cleverer Schachzug. Es hält die Spielerbasis aktiv, während die Entwicklung des großen DLCs in die finale Phase geht.

Stalkers! ☢️



A free content update, Sealed Truth, is coming in April to celebrate the Cost of Hope DLC announcement — you will be able to open the door to X-18 Lab.



And who knows what's hiding there in the darkness…



Stay tuned. pic.twitter.com/exaPaZkpRh — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) April 6, 2026

Bedeutung für die „Cost of Hope“-Expansion

„Sealed Truth“ agiert als spielbares Vorwort zu „Cost of Hope„. Wer die Geheimnisse im Labor lüftet, schaltet Informationen frei, die für das Verständnis der kommenden Story-Erweiterung essenziell sind. GSC Game World nutzt hier das Prinzip des „Breadcrumbing“: Kleine, kostenlose Info-Häppchen steigern den Wert des kostenpflichtigen Haupt-DLCs. Das Studio zeigt damit, dass sie den Support-Rhythmus nach dem Release im Griff haben, was nach der bewegten Entwicklungsgeschichte des Spiels ein wichtiges Signal an die Community ist.

Das Update ist kein massives Content-Monster, aber ein atmosphärischer Volltreffer. Wer das beklemmende Gefühl der Untergrund-Labore liebt, bekommt hier genau das richtige Futter. Der Umfang bleibt als „named update“ zwar begrenzt, die Verzahnung mit der Lore macht es jedoch für jeden Story-Spieler unverzichtbar.

Traut ihr euch zurück in die dunklen Gänge von X-18 oder habt ihr nach der Hauptstory genug von psychischer Strahlung und Mutanten?