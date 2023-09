Star Ocean: The Second Story R – Opening-Sequenz

Square Enix zeigt heute die Opening-Sequenz von Star Ocean: The Second Story R, das noch einmal als Remake erscheint.

Das im Anime-Stil gehaltene Opening, das erstmals dem Publikum von ANIME Impulse OC in Los Angeles gezeigt wurde, stellt die beiden spielbaren Charaktere Claude und Rena sowie ihre Verbündeten vor, die sich auf ein Abenteuer vorbereiten, bevor sie sich einer außerirdischen Bedrohung stellen.

Das Opening wurde vom Animationsstudio „Yostar Pictures“ produziert. Der Song „Stella“ ist der Titelsong von Star Ocean: The Second Story R und wurde von SUIREN geschrieben, einem japanischen Duo bestehend aus der Sängerin Sui und dem Keyboarder/Arrangeur Ren. In diesem neuen Anime-Film können sich die Spieler auf intensive Actionbilder in Kombination mit einem lebhaften Song freuen.

Star Ocean: The Second Story R Vorbestellungen

Gleichzeitig verweist Square Enix noch einmal auf die Vorbestellungen zu Star Ocean: The Second Story R.

Die Vorbestellungen der physischen Standard-Edition sind ab sofort möglich und beinhalten folgende digitale Inhalte als Vorbestellerboni:

Pangalaktisches Föderationslangschwert (Claude)

Waldfäustlinge (Rena)

Sonnenaufgangsring

Erholungsgegenstände (20x Gemischte Beeren + 20x Wiederbelebungstrank)

Star Ocean: The Second Story R erscheint am 2. November 2023.