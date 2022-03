Zu Star Trek: Resurgence sind heute erste umfassende Gameplay-Szenen veröffentlicht worden, in der euch die Star Trek-Legend Spock ein Briefing erteilt.

Mit Star Trek: Resurgence erwartet euch ein narratives Adventure, das mittels Dialogauswahl, Beziehungsaufbau und Erkundung gespielt wird. Dazu verspricht man reichhaltige, verzweigte Handlungsstränge, sowie eine Vielzahl an Spielstilen, um sich mit dem Star Trek-Universum auseinandersetzen, darunter Shuttle-Piloten, Phaser-Kämpfe, Tricorder-Scanning, Stealth und Mikro-Gameplay-Mechaniken.

Der Titel spielt im Jahr 2380, in der Ära unmittelbar nach den Spielfilmen von Star Trek: The Next Generation. Hier trifft man zwar auf eine brandneue Crew, trifft aber auch legendäre und bekannte Gesichter, darunter Spock.

Star Trek: Resurgence setzt dabei auf die von Telltale bekannten und einzigartigen Gameplay-Mechaniken, aber es bringt auch einige willkommene Ergänzungen und Verfeinerungen von Entwickler Dramatic Labs mit

Star Trek: Resurgence erscheint in diesem Frühjahr.