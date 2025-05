Star Wars: Battlefront 3 – Schlechte Nachrichten trotz Fanhype

Ein Blick auf die aktuellen Spielerzahlen von „Star Wars: Battlefront 2“ wirkt wie ein Déjà-vu aus besseren Zeiten: Blasterfeuer auf Hoth, Duelle mit Lichtschwertern auf Naboo, und dazwischen unzählige Spieler, die sich begeistert in die Schlachten stürzen. Der Mai, traditionell durch den „Star Wars Day“ geprägt, hat in Kombination mit der erfolgreichen Andor-Serie dem Multiplayer-Shooter aus dem Jahr 2017 neues Leben eingehaucht. Doch wer nun denkt, das sei der Startschuss für Battlefront 3, der irrt gewaltig.

Mats Holm, ein ehemaliger Live-Produzent bei DICE, bringt es auf Reddit auf den Punkt: „Star Wars: Battlefront 3“ ist derzeit kein Thema. Trotz steigender Spielerzahlen und wachsendem Interesse bei den Fans sei ein neues Spiel nicht in Entwicklung – und das aus nachvollziehbaren Gründen.

Was von DICE noch übrig ist – und warum das Team fehlt

Die größte Hürde für ein Battlefront-Sequel liegt nicht etwa in der Technik oder bei Disney, sondern in der Personalie. Holm erklärt: „Das Team, das Battlefront 2 nach dem Launch am Leben hielt, ist zerstreut.“ Viele der Kernentwickler haben DICE längst verlassen – in alle Richtungen. Ob Ubisoft, Paradox, Mojang oder kleinere Studios: Das einstige Team existiert schlicht nicht mehr als Einheit.

Und das ist ein größeres Problem, als es zunächst klingt. Denn laut Holm war gerade das Live-Team dafür verantwortlich, das Spiel nach seinem verpatzten Launch zu retten. „Wenn jemand versucht, das Spiel mit der alten Herangehensweise neu zu machen, wird das nicht funktionieren.“ Die komplexe Balance aus Fanservice, technischer Pflege und neuen Inhalten sei nur mit einem eingespielten Team möglich – das es eben nicht mehr gibt.

Remaster statt Nachfolger? Ein möglicher Umweg zur Zukunft

Doch Holm bleibt nicht nur beim Pessimismus stehen. Er zeichnet ein alternatives Szenario: „Ein Remaster von Star Wars: Battlefront 2 für kommende Konsolen (2027/28)“. Dieses Remaster könnte als Basis dienen, um später ein echtes „Star Wars: Battlefront 3“ zu entwickeln – mit bekannten Assets, vertrauter Engine und dem Feedback einer neuen Spielergeneration.

Klingt weit weg? Ist es auch. Doch aus Entwicklersicht sei das ein realistischer, fünf- bis sechsjähriger Plan – der immerhin eine Zukunft für die Marke offen hält. Bis dahin bleibt „Star Wars: Battlefront 3“ die letzte Bastion für Sternenkrieger in Multiplayer-Schlachten. Crossplay, dynamisches Wetter oder 1v1-Modus? Laut Holm alles Features, die man sich wünscht – aber eben nie umsetzen konnte.

Fans müssen sich somit gedulden. Ein neues „Star Wars Battlefront“ steht nicht in den Startlöchern, sondern bestenfalls im Ideenregal. Doch es gibt Hoffnung – nur eben keine kurzfristige. Wer also nach der Andor-Folge in die Schlacht zieht, sollte eines wissen: Das nächste Kapitel kommt frühestens mit der nächsten Konsolengeneration. Und bis dahin heißt es: Geduld du haben musst.